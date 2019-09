Bricoler, cuisiner et jardiner pour les "nuls" !

publié le 28/09/2019 à 07:00

Comment bricoler quand on ne sait pas planter un clou?

Invité : Antoine Laymond, bricoleur, décorateur et designer, spécialiste de la récupération (www.antoinelaymond.com)

Comment cuisiner quand on n'est pas un cordon bleu ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de La Guinguette d'Angèle dans le 1er, 11ème et 6ème à Paris. Coauteure avec Vincent Valinducq de Zones Bleues (Éditions First)

Comment avoir la main verte ?

Invité : Xavier Mathias, formateur en maraîchage bio et La vie érotique de mon potager (Editions Terre Vivante)

