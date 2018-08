Booba et Kaaris : leur bagarre profite à leurs affaires

publié le 23/08/2018 à 11:48

Les deux rappeurs, incarcérés après une bagarre à l'aéroport d'Orly début août, ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire jeudi 23 août.



Néanmoins, le passage par la case prison fait les affaires des deux rappeurs. Booba a ainsi gagné 10 places dans le classement des meilleures ventes de la semaine, avec son album Trône.

Et sans nul doute le prochain album de Booba, surnommé Le Duc de Boulogne, sera un succès. Enzo et Vincent, fans de la première heure, trépignent au micro de RTL : "J'attends son album avec impatience. C'est le mec qui parle de la bagarre... sans les bouteilles de parfum. Ce serait intéressant, comme ça on se met un petit peu à sa place pour voir ce qu'il a peut-être vécu en prison".

Une bagarre qui a finalement du bon pour les affaires des deux rappeurs. Booba et Kaaris possèdent chacun une marque de vêtements. D'après Jeffery, vendeur dans une boutique spécialisée, les t-shirts de Kaaris s'arrachent. "Depuis les récents troubles qu'il y a eu à l'aéroport Orly, on a été en rupture. C'est assez rare. Les gens viennent et sont un peu plus intéressés qu'auparavant. Il y a un nouveau succès. Déjà que ça se passait plutôt bien, là ça marche encore mieux".



Booba, quant à lui, gagne la bataille des réseaux sociaux avec 4 millions d'abonnés sur Twitter, contre à peine 1 million pour son rival.