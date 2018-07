Automobile : la boite automatique a de plus en plus la cote

publié le 28/02/2018 à 22:51

Longtemps boudée par les automobilistes français, la boite automatique a de plus en plus d'adepte. Pour preuve, les ventes décollent, à tel point que l'an dernier il s'est vendu un peu plus de 25% de voitures neuves sans pédale d'embrayage.



Il y a encore 10 ans, c'était tout juste 5%. Le bond est donc énorme. L'image de la boite automatique a changé dans notre pays. Hier ringarde, elle est aujourd'hui tendance. La France est en train de rattraper son retard dans ce domaine, on sait qu’il y a des pays, comme les États-Unis, où la boîte auto représente la quasi-totalité des ventes.

La boite automatique, c’est surtout hyper confort. Avoir une pédale d’embrayage en moins est plus reposant, surtout quand on est bloqué dans la circulation, dans des embouteillages. Et puis ce succès, il s’explique aussi par l’offre des constructeurs, qui s’est beaucoup améliorée. À la fois en quantité. Ainsi même en France aujourd’hui, certains constructeurs ne vendent quasi que des boites autos : par exemple c’est le cas pour 95% des Porsche, 76% des Mercedes, 53% des Toyota, etc.

En fait, plus la voiture est haut de gamme, plus elle est automatique. Les marques françaises sont dans la moyenne avec environ 25% de boîtes auto… mais ça augmente très vite chez elle aussi !

Chères, mais fiables

Pourtant on a souvent en tête l’image de la vieille boite auto très chère à l’achat, qui augmentait la consommation de carburant, faisait baisser les performances, et en plus tombait tout le temps en panne. Ça c’était avant car aujourd’hui les choses ont beaucoup changé.



Ce qui est vrai cependant, c’est que les boîtes auto restent chères à l’achat : une option entre 500 et 2.000 euros. Mais vous retrouverez une partie de cet investissement lorsque vous revendrez la voiture, et ce d’autant plus que la demande de boite auto augmente aussi sur le marché de l’occasion.



C’est très raisonnable. Reste un dernier sujet qui peut fâcher : la fiabilité. Pour ce qui est des prestations, les boites auto ont fait des progrès considérables. Résultat : que ce soit en matière de consommation ou de performances, elles sont très proches des boites mécaniques. En moyenne entre 0,2 et 0,5 litre aux 100 km de plus seulement.

La cerise sur le capot

