Grèves : le PDG d'Air France, Jean-Marc Janaillac, annonce sa démission

publié le 04/05/2018 à 18:28

Le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac a annoncé vendredi 4 mai sa démission après le rejet à 55.44% par les salariés d'un accord salarial proposé par la direction pour tenter de mettre fin à un long mouvement de grève.



"J'assume les conséquences de ce vote et je remettrai dans les prochains jours ma démission aux Conseils d'administration d'Air France et d'Air France-KLM", a déclaré M. Janaillac face aux journalistes, en regrettant un "immense gâchis qui ne peut que réjouir nos concurrents, fragiliser nos alliances et déboussoler nos équipes".



Eu égard au taux de participation de 80,33%, M. Janaillac a constaté, visage fermé, que "chacun tenait à faire entendre sa voix". "Ce vote est la traduction d'un malaise, il appelle une transformation profonde", a-t-il ajouté, espérant que son départ permette "une prise de conscience collective et d'amorcer les conditions d'un rebond".

Face à un mouvement de grève qui s'éternise depuis février, la direction avait lancé une consultation le 26 avril par voie électronique sur son projet d'accord. Il prévoit pour la période 2018-2021 "des augmentations générales de salaire de 7% sur quatre ans, s'ajoutant aux augmentations individuelles". Une consultation qui, selon les syndicats, n'allait rien résoudre.



La direction avait par ailleurs annoncé dans la matinée une perte nette de 269 millions d'euros au premier trimestre, plombé par trois journées de grève (22 février, 23 et 30 mars) d'Air France sur cette période. Le groupe prévoit d'ores et déjà un résultat d'exploitation en 2018 "en baisse sensible par rapport à 2017", où il avait atteint 1,9 milliard d'euros.



Nommé à la tête du groupe franco-néerlandais après une période de forts remous au sein d'Air France, entre la grève des pilotes de 2014 et l'épisode de la "chemise arrachée" en 2015, M. Janaillac avait présenté dès novembre 2016 "Trust Together" (la confiance ensemble), un plan de reconquête contenant pour mesure-phare la création d'une nouvelle compagnie à coûts réduits. Celle-ci a pris son envol un an plus tard sous le nom de Joon.

#AirFrance staff consultation on the proposed pay agreement: with a participation rate of 80,33%, the result of the vote is “No” at 55,44%. — Air France Newsroom (@AFnewsroom) 4 mai 2018