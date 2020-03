Paul-Emile Victor : aventurier, explorateur, écologiste

publié le 06/03/2020 à 13:00

« L’aventure est un état d’esprit. Elle se trouve dans le cœur de l’homme. L’aventure, c’est être capable de refuser son destin, être prêt à partir à tout moment, concevoir encore et toujours de nouveaux projets, ne pas être assis, c’est en un mot vivre sa vie et la construire. » L’explorateur Paul Emile Victor a disparu il y a 25 ans. Avec notre invité Stéphane Dugast, explorateur et secrétaire général de la Société des explorateurs français on retrace sa carrière et ses plus grandes expéditions polaires.

Quels étaient les objectifs des missions scientifiques de Paul-Emile Victor et de son équipage au Groenland ? Dans quel but a-t-il fondé les Expéditions polaires françaises ? Quel est le bilan de cet entreprise ? Combien de personnes travaillaient sous ses ordres ? De qui Paul-Emile Victor était-il tombé amoureux au Groenland ? Quel rôle a-t-il joué durant la deuxième guerre mondiale ?

Notre invité reviendra également sur l'engagement écologique de Paul-Emile Victor, qui a, aux côtés de grands noms comme le commandant Cousteau, obtenu une grande victoire,celle de la prolongation du traité de l’Antarctique en 1991, interdisant toute activité militaire ou minière du sous-sol de ce territoire, ce au moins jusqu’en 2048.

A lire : Polar Circus, les expéditions polaires à la française aux éditions du Trésor

