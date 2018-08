publié le 31/08/2018 à 09:26

C'est une étude très sérieuse qui vient d'être publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences par les chercheurs des universités de Yale et de Pékin, qui ont suivi, pendant 4 ans, 20.000 personnes.



Ils leur ont fait passer une batterie de tests, allant des exercices de vocabulaire, aux problèmes de maths. Et… Patatras : la pollution rend con. Enfin pour le dire de manière un peu moins crue : "Étre exposé à un air très pollué entraîne une perte d'intelligence qui correspond à un an d'apprentissage". Un an ! Quand même. Et tout ça, à cause d'ignobles nanoparticules qui s'infiltrent dans notre cerveau, créant stress oxydatif et neuroinflammation.

Et ce n'est pas tout ! Sachez-le : les hommes sont plus susceptibles de devenir bêtes à cause de la pollution que les femmes. La faute au fonctionnement de votre cerveau. Les choses se gâtent encore plus pour vous, amis seniors hommes. Si vous avez plus de 64 ans, si vous aimez le grand air, vous pourriez perdre non pas une mais des années d'apprentissage à cause de la pollution.

90% de la population respire un air pollué

De plus, c’est en français que l'on devient mauvais à cause de la pollution. Nos capacités à l'oral sont les plus touchées. Donc, si on parle comme des poubelles, c'est à cause de la pollution. Par contre, notre aptitude aux mathématiques est bien moins touchée. Désolé, Jean-Michel Blanquer, pas d'excuse pour les résultats catastrophiques de nos écoliers en maths.



Juste pour galvaniser les troupes avant le weekend, je voudrais rappeler les chiffres de la dernière enquête de l'organisation mondiale de la santé : plus de 90% de la population de notre planète respire un air pollué. On savait déjà que ça faisait 7 millions de morts chaque année. Maintenant on attend le chiffrage de l'OMS pour connaître le nombre d'abrutis que ça crée.



Alors, aujourd'hui, j'avais envie, comme un dernier hommage, de me glisser dans la peau de Nicolas Hulot : comment vouliez-vous que cet homme ne jette pas l'éponge ? Comment vouliez-vous que seul, il monte au créneau pour dénoncer les méfaits de la pollution ? On l'aurait bien aidé, nous, pauvres pollués, mais comment ? Devenus bêtes, ou réduits au silence éternel, eh ben on fait ce qu'on peut. C’est comme ça.