L'horoscope du vendredi 27 août 2021

Bélier

Vous n'êtes pas très gâté par les astres en ce moment, mais ce n'est pas non plus la cata ! Ce qu'il faut, pour vous sentir bien, c'est être en phase avec la conjoncture Vierge. C'est-à-dire privilégier le travail, accentuer votre sens de l'organisation et faire preuve de discipline si vous travaillez seul. Ordre, méthode, respect des règles, tout cela vous aidera à traverser cette période Vierge. 1er décan, vous êtes concerné puisque le Soleil vous regarde.

Taureau

Vous serez d'humeur à rêver, à suivre le fil de vos désirs, mais si vous êtes du 1er décan, cela n'empêchera pas la réalité pure et dure de s'imposer à vous, surtout né autour du 28 avril. Il peut y avoir d'ailleurs de la tristesse aujourd'hui, des souvenirs (même agréables) vous revenant et provoquant en vous des regrets ou de la nostalgie. 2e décan, vous vous remettez en question, ou remettez votre vie professionnelle en question.



Gémeaux

Né en mai, essayez de ne pas trop vous éparpiller, surtout côté coeur. Certains reçoivent un bon aspect de Saturne qui leur demande au contraire d'être plus sérieux, voire de s'engager dans une relation suivie. C'est ce que beaucoup ont fait, mais il y a malgré tout des récalcitrants qui pourraient le regretter plus tard. 2e décan, né après le 8 juin, quelqu'un vous pousse à bout, fuyez-le/la, ne rentrez pas dans son jeu.



Cancer

Une agréable fin de semaine pour vous, vos planètes sont alignées, surtout celles qui sont en Vierge et qui vous permettent de communiquer sans trop de problèmes. En fait, vous ne laissez pas vos émotions vous gêner en ce moment et du coup, vos échanges sont plus faciles. C'est bon pour les affaires, 1er décan. 2e décan, vous pourriez avoir un/e invité/e de marque ce week-end, à moins qu'il n'y ait une fête familiale au menu.



Lion

Né en juillet, Saturne vous fera face jusqu'en décembre, ne vous étonnez pas si tout vous semble plus lent que d'habitude. Peut-être qu'il est important que vous fassiez une pause pour réfléchir à la suite que vous voulez donner à une relation ou à une association ? En tout cas, il semble que vous allez devoir prendre une décision. 2e décan, né autour du 5 août, vous passez des journées très agréables avec vos proches ou avec quelqu'un en particulier.



Vierge

Prévoyez une bonne journée, vous serez à l'aise, et l'idée de changer d'horizon ce week-end vous fera plaisir, 1er décan. Que vous rentriez ou que vous partiez, d'une manière ou d'une autre vous serez content. Exception faite de ceux nés autour du 1er septembre et qui se font du souci pour leur travail, ou à cause d'un collègue. 2e décan, Mars est encore chez vous et peut créer un conflit ou alors révéler que vous avez mal quelque part.



Balance

Vous prendrez un peu trop au sérieux une histoire d'argent qui ne mérite peut-être pas de vous prendre la tête à ce point, 1er décan. Il est vrai que vous disposez d'un bon aspect de Saturne mais il faut se méfier, avec elle on a toujours l'impression de manquer quand elle est en aspect, même si c'est un bon aspect et surtout quand on est Balance : Saturne est votre 2ème maître. 2e décan, c'est encore Vénus qui est avec vous et qui accentue votre charme.



Scorpion

Plus que les autres jours, vous serez sensible à ce qu'on pense de vous et aurez tendance à mal interpréter l'attitude des autres, surtout natif du 1er décan. En fait, vous leur attribuerez un jugement qui n'est pas exact et qui est celui que vous avez sur vous-même, et surtout celui que vos parents avaient sur vous. Prenez du recul et vous vous apercevrez qu'en effet les autres ne vous jugent pas comme vous le croyez.



Sagittaire

Vous qui savez très bien comment déléguer aux autres tout ce qui vous ennuie, il va falloir être à la tâche vous-même aujourd'hui, et faire des rangement ou des classements. Peut-être avez-vous laissé du courrier s'accumuler 1er décan, soit parce que vous n'étiez pas là, soit par paresse. Mais il est temps de vous reprendre et vous le savez. 2e décan, né après le 9/11, il y a encore de l'orage dans l'air, à vous de faire en sorte qu'il éclate.



Capricorne

Vous disposez d'une très agréable conjoncture pour cette fin de semaine. Si vous êtes parti en vacances, il semble que vous en avez bien profité, 1e décan, et que vous avez une mine superbe. D'ailleurs, on ne manquera pas de le remarquer et de vous faire des compliments aujourd'hui. Cela vous fera du bien, surtout si vous n'êtes pas très confortable côté matériel ou santé. 2e décan, né après le 7 janvier, votre pouvoir de conviction est décuplé en ce moment, de même que votre volonté.



Verseau

Vous aurez l'impression, natif de janvier, d'être tiré en arrière par des images et des sensations qui vous rappelleront des moments où tout allait beaucoup mieux qu'en ce moment. En effet, Saturne est revenue chez vous et va y rester jusqu'en décembre. Souvent, avec elle, on a des regrets, on se retourne et on se dit qu'on était plus heureux avant et qu'on n'en a pas assez profité. 2e décan, né vers le 6 février, il faut vous battre pour récupérer une somme.

Poissons

Né en février, le Soleil en Vierge s'oppose à vous, c'est le moment d'accepter de sortir un peu de votre coquille et d'aller vers les autres. Surtout si vous voulez faire des rencontres et pas seulement sur le plan affectif. Parfois, avoir un réseau relationnel est une aide précieuse si vous voulez faire carrière ; dans ce cas, il faut donc être très sociable ! 2e décan, Mars termine son opposition dimanche, vos relations seront plus faciles.