L'horoscope du samedi 4 septembre 2021

Bélier

Vous êtes un des signes les mieux servis ce week-end. D'abord vous vous aimerez et c'est toujours un avantage, et ensuite votre séduction pourrait faire des victimes. En tout cas si vous êtes des 1er et 2e décan. Vous saurez parler à l'autre, 1er décan, et surtout le ou la faire parler de lui/elle ; c'est une excellente technique de séduction ! Et si vous faites preuve de douceur, de gentillesse, personne ne pourra vous résister !

Taureau

On ne peut pas dire que la conjoncture vous prépare un week-end de rêve ! En tout cas aujourd'hui vous vous ferez du mouron, surtout pour votre entourage proche. Certains membres de votre famille en particulier seront au centre de vos préoccupations, 1er décan, un parent dont la santé n'est pas bonne ? 2e décan, c'est plus pour vous et pour votre liberté que vous serez stressé et parfois révolté.

Gémeaux

C'est une bonne journée pour faire le tour de vos proches et leur raconter des histoires qui les feront rire (1er décan). On a tellement besoin de rire ces temps-ci ! Avec Mercure pour alliée, vous aurez un sens de l'humour qui plaira à tous. Mais vous pouvez aussi être très curieux des événements et lire toute la presse ou écouter tout ce qui se dit. 2e décan, il se peut qu'un petit déplacement totalement imprévu vous soit proposé.

Cancer

Soyez gourmand, autorisez-vous quelques écarts sans vous culpabiliser. Vous aurez besoin de parsemer ce samedi de petits plaisirs qui vous réconcilieront avec vous-même. Il peut s'agir d'une gourmandise, d'un bon vin, de quelque chose que vous avalerez. Ou alors de vous offrir un objet, un vêtement qui vous aura plu dans une vitrine. Si vous en avez les moyens, pourquoi pas ? 1er et 2e décan.

Lion

La Lune passe la journée chez vous mais n'est pas très sympa avec vous. Le 1er décan pourrait avoir un moment de découragement face à la lenteur des choses, à leur stagnation même, alors que le 2e décan peut se sentir stressé et même angoissé, dans certains cas, par son avenir. Nous avons souvent parlé de la dissonance d'Uranus qui vous demande ou impose un changement auquel il faut vous adapter.

Vierge

Et si vous vous accordiez un samedi de repos ? Je ne vous dis pas de ne rien faire, ce n'est pas dans vos cordes, mais essayez de ne pas vous mettre de contrainte. D'agir en fonction de votre désir du moment et du temps que vous avez devant vous ; les planètes en Balance, signe de plaisir, vous promettent que vous serez content de votre journée (1er décan surtout). 2e décan, année à venir verra des portes s'ouvrir.

Balance

Les planètes dans votre signe sont en phase avec la Lune, du coup vous vous sentirez bien dans votre peau et surtout bien avec les amis avec qui vous avez un projet, que ce soit pour la journée ou pour la soirée. Si vous ne travaillez pas, vous aurez besoin de remplir votre journée et même pour certains de vous faire une liste de ce dont vous avez envie. Au fait, quelle serait la liste de vos envies si vous gagniez à l'Euromillions ?

Scorpion

En Lion, la Lune forme des dissonances ce samedi. On ne peut pas dire que l'ambiance sera d'une grande gaieté. Cela ne viendra pas de vous, vous n'y pouvez rien. C'est probablement quelqu'un autour de vous qui sera stressé et vous stressera en retour ; cette personne vous fera la leçon, et vous lui en voudrez de vous traiter de cette manière. Ce n'est pas comme ça qu'il faut vous prendre, n'est-ce pas ?

Sagittaire

Un bon week-end pour vous puisque la Lune en Lion révèle que vous aurez l'occasion de vous évader, que ce soit en bonne compagnie ou tout seul. Il n'est pas sûr que vous alliez très loin, vous pouvez même rester dans votre périmètre habituel, mais vous trouverez quelque chose qui vous changera les idées : un livre, une activité inédite, un film d'aventure qui vous transporte loin de votre quotidien...

Capricorne

Vénus envoie à présent des influx à votre 3e décan, ils pourraient être apaisants, conciliants, mais encore faut-il que vous ayez envie de vous montrer accommodant. Notamment si vous êtes né autour du 14 janvier : Pluton étant conjointe à votre Soleil, difficile de savoir sans votre thème si elle agit positivement ou non, et si vous avez envie d'arranger les choses ou non. Méfiez-vous de votre orgueil !

Verseau

Face à vous, la Lune s'oppose à Saturne, dans votre 1er décan, puis se fâche avec Uranus, et là c'est sûr, vous serez stressé, anxieux, pour une question de santé ? Vous serez focalisé dessus et ne penserez à rien d'autre qu'à cet éventuel problème. A moins que la santé publique ne soit encore un sujet de crainte en cette rentrée, ce qui est très possible (prévisions écrites fin juillet).

Poissons

Vous trouverez que les autres sont insensibles, qu'ils ne vous comprennent pas et il est vrai qu'ils ne feront pas très attention à votre forme très spéciale de sensibilité. 1er et 2e décan en particulier. Mais on peut se demander si vous ne leur en voulez pas inconsciemment et si vous ne les provoquez pas, sans vous en rendre compte. En tout cas, ne vous étonnez pas s'ils sont désagréables avec vous.