L'horoscope du mercredi 7 juillet 2021

Bélier

C'est très chaud pour le 2e décan, Vénus et Mars sont à présent conjointes et vous pourriez tomber amoureux ou voir vos sentiments pour votre chéri/e fait un bond ! Le désir de conquérir ou de reconquérir quelqu'un pourrait aussi être très fort chez certains, et il en sera ainsi jusqu'au 14 juillet. Gare aux emballements qui ne durent pas. 1e décan, vos humeurs joueront les montagnes russes parce que vous serez trop sensible aux ondes émises par les autres. Protégez-vous si vous le pouvez. 3e décan, à partir d'aujourd'hui vous ne vous raconterez plus d'histoires, vous serez au clair avec un proche.

Taureau

Votre entourage sera au premier plan pendant quelques jours, peut-être parce que vous allez partir en vacances chez des proches ou parce que ce sont eux qui viendront chez vous. La communication sera importante et même si vous n'avez pas très envie de parler, faites quelques efforts, posez des questions, demandez si ça va bien... Les trois décans seront concernés, chacun à leur tour d'ici samedi, jour de la nouvelle Lune qui va justement occuper votre secteur des échanges. Les échanges commerciaux pourraient aussi être importants.

Gémeaux

Vous serez sensible à la rencontre Vénus/Mars si vous êtes du 2e décan. Vous pourriez croiser la route de quelqu'un qui vous fera fantasmer et à qui vous adresserez des message enflammés. Toutefois, il faut se méfier de Mars et il n'est pas exclu que vous ayez un désaccord à gérer avec l'un de vos proches, ou avec un flirt. 1er décan, si vous songez à effectuer une dépense, avant tout demandez-vous si elle est utile, si vous en avez vraiment besoin. 3e décan, Mercure est enfin délivrée, libérée de Neptune, vous allez pouvoir vous exprimer en toute franchise.

Cancer

La Lune entrera dans votre signe à 15h52, et y terminera son parcours samedi avec la nouvelle Lune, c'est-à-dire qu'elle rencontrera le Soleil. Aujourd'hui, elle sera en harmonie avec Jupiter et même si celle-ci est rétrograde, c'est une bonne configuration pour être davantage en phase avec le monde qui vous environne, 1er décan. 3e décan, ça y est, Mercure et Neptune se séparent définitivement, finies les erreurs, les fausses croyances et surtout la distraction. D'ailleurs Mercure sera chez vous dimanche, on en reparlera. 2e décan, vous vous emballerez, mais vous désemballerez tout aussi vite.

Lion

2e décan, vous êtes toujours soumis à la rencontre Vénus/Mars qui a lieu chez vous et qui peut autant vous voir flasher sur quelqu'un, que vous disputer avec un proche ; un désaccord qui peut durer jusqu'en début de semaine prochaine. Idem pour le petit flash amoureux (à moins que vous n'ayez craqué sur un objet). 1e décan, un soupçon de romantisme avec la Lune en Cancer ? En tout cas, vous pouvez vous préparer à une soirée intime, très intime. 3e décan, Mercure a terminé sa dissonance avec Neptune, vous allez pouvoir retrouver votre confiance en l'avenir et en l'un de vos projets.

Vierge

3e décan, ça y est, la dissonance Mercure/Neptune est bel et bien terminée, elle a pu créer des moments de flou et d'incertitude, des problèmes avec des objets qui ne fonctionnaient pas, ou mal, mais vous êtes à présent débarrassé. Né après le 16 septembre, un important entretien pourrait être au programme. 1er décan, la Lune en Cancer vous incitera à chercher une solution au problème administratif que vous pose Jupiter. Trouvez quelqu'un pour vous aider ! 2e décan, vous pourriez être surpris par l'attitude de quelqu'un que vous avez soutenu et qui n'est pas reconnaissant.

Balance

2e décan, Vénus et Mars sont conjointes à présent, dans votre secteur d'amitié. Il est donc envisageable qu'une relation jusque-là amicale évolue vers autre chose, que cela vienne de vous ou de l'autre. Vous en aurez à la fois très envie et en même temps vous vous demanderez si ça vaut le coup, s'il ou elle vous plaît tant que ça ! 1er décan, comme souvent, vous en aurez trop sur les épaules : travail, responsabilités familiales et professionnelles vous souleront pendant quelques heures. 3e décan, Mercure vous envoie de bons influx, favorables à vos échanges et autres explications.

Scorpion

Vous recevrez de bons influx de la Lune et de Jupiter, 1e décan. Bien sûr, c'est rapide, mais pendant quelques heures, vous aurez l'impression d'être au-dessus des autres, que votre valeur et vos compétences sont reconnues. Né autour des 24, 25, 26 surtout. 2e décan, c'est compliqué ! Vous semblez être très attaché à quelqu'un, et en même temps vous le/la rejetez, ou c'est lui/elle qui vous rejette. Mais on peut se demander si tout ne se passe pas dans votre tête ! 3e décan, vous ne serez plus gêné par vos doutes si vous devez négocier quelque chose. Cela se passera normalement.

Sagittaire

Mars et Vénus, désir et sentiments, sont à présent en conjonction jusqu'au 14 pour le 2e décan, soit vous serez ravi de partir en vacances, soit vous allez flasher très fort sur quelqu'un. Mais, il n'est pas exclu que vous ayez un accrochage avec une personne détenant l'autorité, avec Mars on ne sait jamais ! 1er décan, la Lune arrive en Cancer et vous aurez tendance à avoir quelques rêves de grandeur (vous ne rêvez jamais " petit "), sachez garder les pieds sur terre. 3e décan, c'est le moment ou jamais de prendre un rendez-vous, ou de faire une demande, les relations seront plus faciles.

Capricorne

La Lune se place face à vous jusqu'à la nouvelle Lune de samedi, un configuration qui vous demande d'être compatissant, de vous mettre à la place de l'autre et de lui dire ce qu'il ou elle a envie d'entendre. Surtout s'il s'agit de votre partenaire : il ou elle a peut-être besoin d'être rassuré sur la solidité de votre lien (1er décan). 2e décan, soit vous allez flasher sur quelqu'un avec qui vous bossez, ou que vous rencontrerez en vacances, soit au contraire il peut y avoir une sorte d'orage très passager avec un collègue ou quelqu'un chargé de vous rendre service. 3e décan, votre esprit critique peut vous être très utile.

Verseau

La rencontre Vénus/Mars va durer jusqu'au 14 pour le 2e décan. Soit vous allez avoir un gros coup de cœur, ou c'est quelqu'un qui va flasher sur vous, soit au contraire vous aurez un gros différend avec un partenaire professionnel ou affectif. Dans un cas comme dans l'autre, mettez de l'eau dans votre vin, ne soyez pas trop exigeant. 1er décan, vous aurez tendance à vous faire du souci pour tout et pour rien, vous avez le nez dans le guidon, prenez du recul. 3e décan, vous ne manquez pas d'idées en ce moment, faites le tri parce qu'elles ne sont pas toutes géniales.

Poissons

Votre amour-propre ne peut qu'être flatté aujourd'hui si vous êtes de février. Quelqu'un vous fera un compliment qui pourrait vous faire chaud au cœur, mais comme c'est quelqu'un de la famille, vous vous direz qu'il ou elle exagère, que c'est normal s'il s'agit de votre père, de votre mère ou même de l'un de vos enfants. 2e décan, il se peut que vous vous frittiez avec quelqu'un, un collègue si vous travaillez : ne fuyez pas le conflit, affrontez-le, c'est une question d'amour-propre. 3e décan, vous en avez terminé avec les incertitudes, l'attente, vous aurez des réponses à vos questions très rapidement.