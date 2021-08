L'horoscope du jeudi 26 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre 3e décan est dans une situation d'impasse depuis quelque temps, plus d'un an, mais vous avez à présent une porte de sortie grâce à de bons influx de Jupiter. Ils indiquent en effet que vous pourriez améliorer votre situation grâce à un projet et que vous avez peut-être déjà eu une idée, que vous pourrez réaliser à partir de mi-octobre. 2e décan, il se peut que vous ayez un problème avec un collègue.

Taureau

De bons influx aujourd'hui pour le 3e décan. Vous devez écouter votre instinct, surtout en ce qui concerne ce que vous entendez ou ce que vous lisez. Tout n'est pas bon à prendre et vous avez intérêt à vous nourrir de ce que vous entendez et non à vous laisser influencer. Vous nourrir, c'est-à-dire enrichir vos connaissances en en engrangeant de nouvelles. 2e décan, exprimez vos volontés mais sans les imposer.



Gémeaux

Vous avez du talent pour raconter des histoires, vous êtes d'ailleurs très crédible, mais aujourd'hui, essayez de ne pas jouer avec la vérité parce que cela pourrait se retourner contre vous, notamment si vous êtes du 3e décan. Mercure et Pluton sont en harmonie et c'est, généralement, le triomphe de la vérité parce que vous avez face à vous des personnes perspicaces, qui ne s'en laissent pas conter.



Cancer

2e décan, né après le 8 juillet, surveillez votre langage, vous parlerez trop vite ou direz ce que vous pensez sans mettre de filtre et l'un de vos proches pourrait mal le prendre. Vous avez la dent dure quand vous vous y mettez et vous êtes mécontent après ce proche, vous trouvez qu'il mérite qu'on lui dise ses quatre vérités. 1er décan, ce sont toujours les influx solaires qui sont actifs, ils valorisent vos apprentissages.



Lion

Quelqu'un pourrait vous donner un coup de main, quelque chose qui vous sera vraiment utile, 3e décan. Surtout si vous êtes de ceux qui se retrouvent face à un problème juridique ou administratif et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous pourriez faire appel à un spécialiste de la question par exemple, et il vous donnera une bonne idée. 2e décan, c'est encore Vénus votre meilleure alliée.



Vierge

Après vous avoir perturbé avec Neptune, 3e décan, Mercure se lie d'amitié avec Pluton et vous donne la force de résister contre ce qui justement vous perturbe. Vous vous reprenez en main et faites la liste de ce que vous pourriez mettre en oeuvre pour régler la situation et ne plus avoir à subir ce que vous subissez. Cela viendra de vous et de vos décisions intimes. 2e décan, Vénus passe par votre secteur d'argent, vous pouvez en recevoir.



Balance

3e décan, si vous êtes de ceux qui sont angoissés et que ces angoisses se répètent, il vous est conseillé d'en parler avec un professionnel, il n'y a pas de honte à se faire aider, bien au contraire, c'est une preuve de courage que de s'affronter à soi-même. Il y a des choses du passé refoulées et dont vous devez prendre conscience. 2e décan, Vénus n'est plus opposée à la Lune, si vous êtes né autour du 4 octobre. Sortez, voyez du monde.



Scorpion

3e décan, Mercure forme à présent un bon aspect avec Pluton, votre planète maîtresse et montre que vous avez un important pouvoir de conviction. En fait, vous l'avez en vous mais vous ne l'utilisez pas toujours. Peut-être aurez-vous à vous en servir aujourd'hui car l'aspect sera passé demain. Né autour du 16/11 c'est vous le plus concerné. 2e décan, il est possible que vous ayez envie de vous libérer d'une tutelle.



Sagittaire

2e décan, d'un côté Mars vous vaut un conflit avec un supérieur qui vous refuse quelque chose, de l'autre Vénus vous assure de l'amitié sans faille de quelqu'un qui ne demande pas mieux que de vous aider. En tout cas, si vous allez au clash, vous pourrez compter sur le soutien d'un ou une amie. 1er décan, le Soleil accentue votre désir de réussir, de vous faire remarquer par votre courage ou par vos connaissances.



Capricorne

3e décan, vous bénéficiez d'une harmonie de Mercure avec Pluton, qui se trouve chez vous. Fin psychologue vous pourrez peut-être comprendre le comportement de quelqu'un qui cherche à avoir le pouvoir à tout prix. Cela dit, une négociation peut aussi être en cours et vous demander de la ressource intellectuellement. 2e décan, né autour du 2 janvier, Vénus vous regarde et vous dit que vous pouvez atteindre un but.



Verseau

3e décan, vous êtes favorisé par des aspects chanceux, ou en tout cas prometteurs. C'est dans le domaine des échanges ou du commerce que vous pourrez avoir, à terme, une belle réussite (à partir d'octobre et jusqu'à la fin de l'année). Mais ne vous faites pas trop d'idées sur le plan financier. 2e décan, né autour du 31 janvier, vous avez tout pour vous grâce à un bon aspect de Vénus. Profitez-en, si quelqu'un vous plaît !

Poissons

Mercure a dépassé Neptune et est aujourd'hui en phase avec Pluton, 3e décan. Écoutez les conseils d'une personne qui est passée par la même situation que vous, qui en a " bavé " et qui peut vous servir de guide pour vous sortir du problème qui vous préoccupait encore hier. 2e décan, né vers le 2 mars, ne vous laissez pas mener par la peur de perdre l'autre, c'est elle qui crée de la possessivité et de la jalousie.