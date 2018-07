L'horoscope du 27 juillet 2017

publié le 27/07/2017 à 07:04

Lion

Vous serez sensible, 3e décan, à une harmonie entre Vénus et Uranus qui peut pimenter votre vie amoureuse ou vous inviter à vivre un moment un peu spécial. Il va y avoir du nouveau, un changement d'air en tout cas d'ici lundi ou mardi prochain. Cela peut jouer aussi sur votre argent, dans la mesure où vous obtiendrez un accord ou une promesse qui vous rapportera plus tard. 1er décan c'est encore très chaud et orageux pour certains, 2e décan vous avez la baraka.

Bélier

Né après le 16 avril, vous apprécierez l'harmonie Vénus/Uranus qui signe une évolution de vos sentiments ou concernant la valeur que vous vous accordez. La présence d'Uranus sur votre Soleil peut en effet, à travers une situation que vous ne contrôlez pas, vous donner une image très différente de vous : vous ne vous voyez plus comme avant, cela passe par des hauts et des bas, selon les événements. Là, vous pourrez penser du bien de vous, ou on vous dira le bien qu'on pense de vous.

Taureau

Né en avril, vous prendrez votre temps aujourd'hui, vous ne supporterez pas qu'on vous mette la pression pour vous dépêcher et tant pis si cela agace vos proches. Du coup, le climat sera des plus tumultueux car plus on vous pressera, plus vous ralentirez, votre esprit de contradiction étant au premier plan ! Cela dit, normalement cela ne devrait concerner que le 1er décan, qui reçoit un aspect dynamique et un peu explosif du Soleil et de Mars, les deux planètes de Feu.

Gémeaux

Dans votre signe, Vénus se prépare à une harmonie avec Uranus et si vous êtes né après le 16 juin, votre coeur risque de battre la chamade. Mais 5 mn, pas plus. En effet, votre Vénus n'est pas très constante, elle exprime beaucoup dans le moment présent, quand les sentiments ou le désir sont intenses, mais elle se reprend rapidement et vous-même reprenez à l'autre tout ce que vous avez pu lui donner, le ou la laissant totalement désemparé/e !

Cancer

Né en juin, vous recevez un aspect d'aide en provenance de Mercure, de bonne composition jusqu'au 13 août. Ne négligez pas les conseils de votre entourage. Tout ce qu'on vous dira d'ici le 13 pourrait vous servir après cette date car ce sera une aide à la réflexion sur un sujet délicat et qui est lié à d'importants choix à faire. Mais ils peuvent vous être imposés de l'extérieur par un ou des partenaires professionnels (la plupart du temps). Toutefois, le problème peut aussi être affectif.

Vierge

Mercure étant installée chez les natifs mois d'août, il serait indispensable qu'ils disent ce qu'ils ont sur le coeur et qu'ils ont accumulé depuis bien trop longtemps. Vous avez du mal à sortir vos émotions et à les partager : la peur du ridicule ou celle de blesser l'autre ? En revanche, certaines Vierge décomplexées n'hésitent pas au contraire à dire des méchancetés, l'air de ne pas y toucher. Des petites remarques qui sont parfois vexantes quand on leur prête attention.

Balance

Une jolie conjoncture pour ceux du mois de septembre, qui ont une énergie inépuisable et se préparent à vivre ou vivent déjà des moments forts de café. Bientôt les vacances ? Les valises sont presque bouclées et comme d'habitude vous avez peur d'avoir oublié quelque chose. Par ailleurs, le 3e décan va expérimenter une harmonie entre Vénus et Uranus qui leur démontrera que la liberté qu'ils ont prise ou sont en train de prendre peut se révéler très agréable et même étonnante.

Scorpion

Un orage passe au-dessus de votre tête si vous êtes du 1er décan, mais une fois parti il ne reviendra pas. Évitez de mettre le souk au sein de la famille ou au bureau. Vous aurez en effet tendance à vous montrer agressif, et si ce n'est pas dans votre nature, vous serez fermé, intransigeant, incapable d'accepter un vrai échange. Ce sont des craintes anciennes, de l'enfance, qui remontent à la surface en cas de conflit et font qu'au lieu de faire la paix, vous préférez faire la guerre.

Sagittaire

Une chaleureuse conjoncture, autant pour le 1er décan plein de fougue et d'enthousiasme, que pour ceux nés après le 18/12 victimes d'un coup de cœur. Ou qui vont l'avoir très prochainement. Cela peut être un coup de cœur amical, pour quelqu'un qui vous ressemble et qui est du même sexe que vous, comme cela peut être un emballement très passager et hétérosexuel, mais avec une notion un peu ambiguë tout de même. Peut-être y aura-t-il un interdit à transgresser ?

Capricorne

Vous n'êtes pas une boîte à idées comme le Verseau ou les Gémeaux, mais quand vous en avez une, vous pouvez être sûr qu'elle est bonne. 1er décan ces jours-ci. Vous recevez en effet un bon aspect de Mercure et non seulement vous avez une bonne idée à défendre mais vous avez aussi un super pouvoir de conviction si vous devez négocier quelque chose ou persuader un interlocuteur que vous avez raison, que vos opinions sont les bonnes.

Verseau

3e décan, vous allez bénéficier pendant quelques jours de l'harmonie Vénus-Uranus, qui peut vous laisser découvrir une autre facette de l'amour ou de l'amitié. Il ne se passera peut-être rien d'important puisque les planètes ne sont pas dans votre signe mais dans des signes amis... Cependant, l'ambiance se prêtera à la nouveauté, à quelque chose d'un peu spécial et excitant (né après le 15 février). En revanche, c'est encore tendu pour ceux de janvier.



Poissons

Il n'est pas exclu, 3e décan né après le 15 mars, que vous ayez la visite surprise de quelqu'un de proche, ou dont vous avez été proche il y a quelques années. Cela dit il peut s'agir un membre de la famille que vous appréciez, ou même l'un de vos enfants que vous ne voyez pas souvent. Par ailleurs, né en février, n'oubliez pas que s'il y a un problème sur votre lieu de travail, le mieux est de dialoguer et non de garder vos rancunes pour vous. Dites ce que vous pensez !