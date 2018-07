L'horoscope du 23 juillet 2018

publié le 23/07/2018 à 07:33

Bélier

La prise de pouvoir du Lion vous stimule et vous donne envie de plaire à tout le monde. Le problème, avec Vénus en Vierge, c'est que personne ne vous plaira ! Vous ne verrez que des défauts à ceux ou celles que vous rencontrerez et les éliminerez assez vite de la course. Pour l'instant c'est le 2e décan qui est concerné et tout va bien pour le 1er. A partir du 28 juillet, c'est le 3e décan qui sera sensible à Vénus en Vierge et aux petits défauts des autres.

Taureau

C'est très chaud pour le 1er décan, à cause de l'opposition entre Soleil et Mars. Vous serez irritable et mécontent de tout pendant toute la semaine. Et Mars se trouvant en dissonance avec Uranus en fin de semaine, il pourrait y avoir un clash pour ceux qui sont nés autour des 23, 24 avril. Cela peut se jouer côté finances, mais aussi dans le boulot : vous ne décolérez pas après quelqu'un ou êtes sur les nerfs à cause d'un déménagement.

Gémeaux

Une très bonne semaine, active et dynamique pour ceux de mai, mais c'est moins fun pour le 2e décan qui se sent de nouveau dans une position instable. Et il est vrai que tant que Neptune sera en dissonance avec vous (né après le 5 juin), vous n'aurez pas vraiment de contrôle sur votre vie et sur ceux qui vous entourent. Il se peut qu'une des personnes de votre entourage soit nocive et cela apparaîtra clairement à certains, alors que d'autres ne voudront pas voir.

Cancer

2ème décan, né après le 6 juillet, ce besoin que vous avez de vous élever et d'apprendre à mieux vous connaître sera au 1er plan de cette semaine. L'amour peut vous élever, mais aussi l'étude de certains sujets touchant à la philosophie ou à la religion. Quant à ceux qui sont nés autour des 4, 5, le bon aspect de Jupiter est encore actif toute la semaine et vous permet de vous développer, d'obtenir une reconnaissance, ou d'avoir un enfant pour certains.

Lion

Si vous êtes né cette semaine, ce n'est pas gagné ! Quoique vous attendiez ou quoique vous demandiez, on risque de vous opposer un refus sans appel. Et si vous avez un choix à faire, votre indécision sera surprenante pour ceux qui vous entourent car il n'est pas dans vos habitudes de tergiverser. En outre, Mercure reste toute la semaine sur le 23ème degré de votre signe, et rétrogradera jeudi : né autour du 16 août, vous serez préoccupé par une histoire d'argent, ou à cause d'un bien vous appartenant.

Vierge

Vénus et Neptune seront opposées à peu près toute la semaine aussi vous ne pourrez pas ou plus exercer de contrôle sur vos sentiments et émotions. C'est un des côtés, positif ou négatif de cet aspect, dont nous avons rarement parlé, mais il est là malgré tout. Souvent la Vierge s'impose un fort contrôle qui n'a pas lieu d'être et Neptune pourrait affaiblir toutes vos défenses contre votre monde émotionnel. Au négatif, vous connaissez : dépendance, relation toxique, manipulation...

Balance

Soleil et Mars s'opposent mais sont en harmonie avec vous, alors que votre volonté soit faite ! Vous ne laisserez personne vous imposer quoi que ce soit ! On vous aura rarement vu aussi décidé, déterminé et entreprenant ! Il est d'ailleurs possible qu'on vous ait fait une proposition et que pour une fois vous n'ayez pas l'ombre d'une hésitation, en tout cas si vous êtes né en septembre. Mais comme Mars est rétrograde, pas d'action pour l'instant, il y a encore des mises au point avant de vous lancer.

Scorpion

Vous serez sensible, mais dans le bon sens, à l'opposition de Vénus et de Neptune, encore active toute la semaine et qui vous voit plus fusionnel. 2e décan, que ce soit avec votre chéri/e ou avec vos enfants, vous vous sentirez en osmose avec eux pendant un jour ou deux, et ce sera très agréable parce que vous aurez l'impression de ne faire qu'un. 1er décan, Mars rétrograde et il se peut que vous soyez moins déstabilisé, moins en colère.

Sagittaire

Pour vous aussi l'opposition Vénus/Neptune aura son importance, 2e décan. Un processus de déconstruction-reconstruction se poursuit sur un long temps. Neptune est une planète très lente et vos comportements qui existent depuis longtemps ne peuvent s'évanouir en un jour. Par ailleurs, 1er décan, Mars est toujours en harmonie avec vous et crée de bonnes conditions pour que vous soyez rapide comme l'éclair : répartie, idées, déplacements sont concernés.

Capricorne

Une bonne semaine sur le plan affectif pour le 2e décan. Vous aurez le plaisir d'être entouré de personnes avec lesquelles vous pouvez vous laisser aller. D'habitude vous êtes plus dans le contrôle, la maîtrise de soi, mais avec l'aspect de Neptune qui est actualisé par Vénus, vous n'exercerez plus la moindre contrainte sur vos sentiments. Cet aspect vous permet aussi d'exprimer de la tendresse, alors que vous étiez plus contrôlé auparavant.

Verseau

La semaine est encore marquée par Mars pour le 1er décan. La planète est rétrograde, et le travail qu'elle impose semble être plus un travail de réflexion. Après le 13/8, elle vous laissera tranquille jusqu'en septembre. Et là, elle refera le même parcours dans le 1er décan, mais plus rapidement et elle ne reviendra pas. On peut aussi penser que vous avez travaillé sur un projet et que cela va continuer, mais moins à cause des vacances. Un projet que vous pourrez concrétiser en septembre...

Poissons

Neptune étant dans votre signe, son opposition à Vénus ne passe pas inaperçue pour le 2e décan. Vous cherchez le moyen de vous sortir d'une dépendance, voire d'une addiction pour certains. En particulier si vous êtes né autour du 7 mars (comptez deux jours avant, trois jours après). Il est très possible que ce que vous aimez le plus, ou que la personne que vous aimez le plus ne vous fasse pas du bien et qu'au contraire vous vous soyez perdu en cours de route.