Coronavirus : une pédiatre témoigne après avoir reçu des menaces

publié le 02/04/2020 à 02:15

Sophie, pédiatre dans un cabinet, a reçu des menaces de la part du syndic de son immeuble. En continuant son activité, elle est accusée de favoriser la propagation du virus.

"Vendredi, on a vu surgir la responsable du syndic qui nous a menacé de porter plainte si jamais il y avait un cas de Covid-19 dans l'immeuble. Elle nous a dit qu'on était dans l'illégalité la plus complète du fait de ne pas avoir de deuxième entrée réservée aux patients", explique-t-elle.

Elle et ses collègues prennent pourtant des précautions au quotidien. "Pensant bien faire, on avait laissé toutes les portes ouvertes, pour que personne ne manipule les digicodes et les poignées. Ça fait trois semaines qu'on prend des mesures draconiennes au cabinet, en termes de protection des patients et de nous-mêmes. On désinfecte même nos stylos", poursuit-elle.

"On ne reçoit que les nourrissons en cabinet. On a pu mettre en place la télé-consultation et on ne reçoit finalement que très peu de patients. Cette menace de porter plainte, on l'a vécu comme une agression. On nous a même proposé de consulter à l'air libre", s'est-elle offusquée.