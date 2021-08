Coronavirus : l'exécutif redoute une radicalisation des mouvements de contestation

Le gouvernement suit de près les critiques sur le passe sanitaire, tout comme les mobilisations des anti-passes. En effet, à l'Élysée il y a toujours cette crainte du mois de septembre, d'autant que les manifestations ont rassemblé beaucoup de monde en plein coeur de l'été.

Ces mouvements de contestation peuvent-ils s'amplifier ? Pour cela, il suffit d'une étincelle, et les risques sont nombreux. Colère des enseignants, des étudiants et même des soignants. Certains seront peut-être bientôt licenciés s'ils refusent de se faire vacciner. "La grogne est là mais elle est éclatée", se rassure un conseiller.

L'exécutif veut donc tout faire pour éviter qu'elle ne devienne homogène. "Emmanuel Macron on le sait, a été extrêmement marqué par l'épisode des Gilets jaunes", ajoute le conseiller. Et une radicalisation violente "des anti-passes, des antivax ou des anti-tout" est prise très au sérieux au sommet de l'État et au ministère de l'Intérieur, même si les violences sont restées très contenues pendant ces quelques samedis de manifestations et n'ont pour l'instant rien à voir avec les débordements ultra-violents des "gilets jaunes".