publié le 14/06/2018 à 11:38

La fin du feuilleton était attendue pour mardi 12 juin lors d'une conférence de presse de l'équipe de France à Istra, en Russie. Antoine Griezmann avait finalement botté en touche avant de répondre aux questions des journalistes, uniquement sur les Bleus. Deux jours plus tard, l'attaquant de 27 ans donne rendez-vous dans une vidéo tournée chez lui et assure qu'il va "tout dire aujourd'hui", à l'avant-veille de France-Australie.



Intitulée "La décision", en écho à ce qu'avait pu faire le basketteur LeBron James en 2010 pour annoncer son départ de Cleveland à Miami, la vidéo de "Grizou" a été diffusée par le média espagnol Cadena Cope. "Vous en avez marre des commentaires qui disent que je pars, que je reste, qu'untel me donne plus, untel me donne moins. Mais la vérité est que je vais tout dire aujourd'hui", déclare le Français.

Selon de nombreuses sources, deux autres vidéos auraient été tournées par Griezmann dans sa demeure en Espagne, certainement avant son départ pour le rassemblement avec les Bleus. Dans la première, il annonce qu'il reste à l'Atlético de Madrid, son club depuis quatre saisons. Dans la seconde, il s'engage avec le FC Barcelone, prêt à payer sa clause libératoire de 100 millions d'euros.

[#Transfert¿] Le teaser vidéo d'Antoine Griezmann pour annoncer qu'il donnera demain sa décision de quitter ou non l'Atlético...

¿



(¿ @partidazocope) pic.twitter.com/hnrvRji54v — Footballogue (@Footballogue) 13 juin 2018