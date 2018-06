Coupe du Monde : Neymar de retour face à la Croatie

publié le 02/06/2018 à 22:35

Est-il prêt ? Blessé au pied en février dernier, Neymar ferra son retour dimanche 3 juin face à la Croatie, a annoncé le sélectionneur Tite. Ce match amical est l'occasion pour la star de la Seleção de rassurer sur ses capacités. Confiant, Pelé a même tweeté ses encouragements : "Tu vas aider les Brésiliens à beaucoup célébrer durant la Coupe du monde!"



Tite est, lui, plus mesuré. "Il va rester sur le banc, car il est en phase de récupération. Et il va rentrer à la mi-temps, parce que c'est un match de préparation pour toute l'équipe", a-t-il expliqué en conférence de presse à Liverpool. Et de poursuivre : " À la pause, il va entrer. Qui va sortir, je ne le sais pas. Il doit être notre joueur vedette mais les autres aussi doivent briller".

Dans le cas de Neymar, la prudence est de mise. Pour cause, l'attaquant de 26 ans n'a plus joué depuis sa fracture à un pied, subie lors d'un match contre Marseille. Le joueur le plus cher de l'histoire du football, acheté 222 millions d'euros au FC Barcelone, avait ensuite été opéré au Brésil début mars.

"Je suis prêt à jouer"

Une blessure qui ne l'empêchera pas de jouer. "Je ne suis pas encore à 100%", avait-il déclaré. "J'ai encore un peu peur de faire les mouvements en entier, mais il reste encore quelques jours avant nos débuts. Ça va prendre encore un peu de temps pour que cette peur s'en aille, mais je suis prêt à jouer. Rien ne peut m'en empêcher."



Ses coéquipiers se veulent, eux, plus rassurants. "Par les mouvements et les dribbles qu'il fait à l'entraînement, il a montré qu'il va bien", a rassuré le milieu de Manchester City Fernandinho. "Il est confiant, ce qui est important. Il montre qu'il n'a pas peur de nos défenseurs car il les affronte sans crainte. C'est la première étape pour ramener sa confiance à 100 % pour la Coupe du monde.(...) Neymar est prêt".



Même son de cloche chez Danilo, qui avait presque marché sur le pied de la vedette lors d'un exercice. "Il est tellement rapide, on ne sait pas s'il part vers l'avant, en arrière, à gauche ou à droite. Donc, c'est normal de marcher sur son pied une ou deux fois", s'est-il excusé. "Il va de mieux en mieux chaque jour, il est de plus en plus rapide, de plus en plus agile, c'est de plus en plus difficile de défendre sur lui".



Consignes pour rassurer tout un pays ou véritable sérénité? Début de réponse à Anfield dimanche 3 juin. Neymar n'aura pas besoin de prendre de risques, d'autant que la Seleção dispose encore d'un match amical contre l'Autriche à Vienne le 10 juin, avant de lancer sa Coupe du monde contre la Suisse le 17.