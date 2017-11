EN DIRECT - Suivez Marseille-Caen en live commenté

Adil Rami, Morgan Sanson et Steve Mandanda en août 2017

publié le 05/11/2017 à 16:45

Place au football. Après des derniers jours largement perturbés par la polémique sur Patrice Évra, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Malherbe Caen au Vélodrome. Et les hommes de Rudi Garcia ne pourront pas compter sur leur meneur de jeu. Dimitri Payet, qui se remet d'une blessure à la cuisse, ne figure pas dans le groupe pour la réception de Caen.



Le capitaine marseillais, qui souffre d'une élongation à la cuisse droite, avait déjà manqué les déplacements à Lille en championnat et Guimaraes en Europa League. "Il est trop juste et je ne veux pas prendre de risque, sachant le nombre de matches qui nous attend après la trêve", avait prévenu l'entraîneur en conférence de presse.

La réception de Caen au Vélodrome est le premier match de l'OM depuis le coup de pied de Patrice Évra contre un supporter, jeudi avant la défaite à Guimaraes en C3 (1-0). L'ancien Mancunien a été mis à pied par son club vendredi, en attendant une sanction disciplinaire qui pourrait s'avérer très lourde.