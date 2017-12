publié le 22/12/2017 à 17:03

10 à 15 milliards d'euros de revenus générés, soit 1 à 1,5% du PIB espagnol, quelques 650 millions de téléspectateurs attendus, soit un dixième de l'humanité, 3,3 buts par match en moyenne, diffusion dans 185 pays... Les chiffres autour du Clasico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone, en-dehors comme sur le terrain, donnent le vertige.



Le 237e épisode de la rivalité entre le club phare de la capitale et l’étendard de la Catalogne est prévu samedi 23 décembre à 13h, comme un cadeau de Noël avant l'heure pour les amoureux de ballon rond. Sur le plan sportif, le Real doit absolument l'emporter pour rester dans la course au titre de champion d'Espagne.

Déjà battus deux fois et accrochés à quatre reprises en 15 sorties, les hommes de Zinédine Zidane ne comptent que 31 points, 11 de moins que le Barça, avec certes un match en moins.

S'adapter au marché asiatique...

Alors que la Ligue 1 s'est offerte un multiplex intégral pour sa 19e journée, avec les 10 rencontres programmée à la même heure mercredi 20 décembre - une rareté dans l'ère moderne -, la Liga a choisi une option diamétralement opposée.



La 17e journée, la dernière de l'année civile, a débuté mardi 19 décembre et s'étale sur cinq jours. Avec en point d'orgue le duel entre les partenaires de Cristiano Ronaldo et ceux de Lionel Messi.





Si cette programmation à l'heure du déjeuner en Europe peut surprendre de prime abord, son explication semble évidente une fois énoncée : le match de clubs le plus regardé au monde sera diffusé en prime-time dans une large partie de l'Asie. À 13h au stade Santiago-Bernabeu, il sera 20h à Shanghaï (Chine), 19h à Djakarta (Indonésie) et 17h30 à New Delhi (Inde).

... pour doper les revenus liés aux droits TV

La Ligue espagnole espère ainsi doper ses revenus. En termes de droits TV, la zone Asie-Océanie a rapporté au championnat d'Espagne 122 millions d'euros en 2016-2017, loin derrière l'Espagne (911 millions), l'Amérique (212 millions) et l'Europe (148 millions).



L'autre objectif est lié à la concurrence entre championnats : la Premier League anglaise écrase le marché des droits TV avec environ 3,3 milliards d'euros récoltés chaque saison, contre 1,6 milliard pour la Liga.