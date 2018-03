publié le 01/03/2018 à 08:04

Et si le Paris Saint-Germain perdait tour à tour Neymar et Mbappé ? À quelques jours du 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, l'inquiétude grandit dans les rangs parisiens. Si le forfait du Brésilien est dorénavant acté et officialisé, c'est au tour de Kylian Mbappé de susciter une certaine crainte.



Le Français, autre recrue star du dernier mercato estival, a quitté ses partenaires à la mi-temps de la demi-finale de Coupe de France face à Marseille. Grimaçant, il se plaignait alors de douleurs à la cheville et est revenu boitillant sur le banc parisien pour assister à la victoire des siens lors de ce deuxième "Classique" en quatre jours.

De quoi lancer encore un nouveau feuilleton ? Unai Emery s'est montré très laconique à la fin de la rencontre. "Kylian Mbappé a un coup à la cheville. Il a demandé de ne pas jouer la deuxième période. J'espère que ce n'est pas très important", a simplement déclaré l'entraîneur basque. Le principal intéressé, de son côté, n'est pas encore sorti du silence.