publié le 01/03/2018 à 05:32

Quatre jours après s'être blessé lors d'un "clasico" qui restera gravé dans la mémoire des supporters parisiens, Neymar va être opéré à l'hôpital Mater Dei Belo Horizonte, au Brésil, ont indiqué plusieurs médias locaux mercredi 28 février. Certains affirment que l'intervention chirurgicale pourrait avoir lieu dès ce jeudi 1er mars.



L'attachée de presse de l'hôpital a toutefois affirmé que l'établissement n'avait pas encore été contacté par Rodrigo Lasmar, médecin de la sélection brésilienne, qui sera chargé d'opérer l'attaquant le plus cher au monde. Selon la Radio Tupi, Neymar, son père et le docteur Lasmar ont pris un avion mercredi soir à Paris à destination de Belo Horizonte (sud-est) en vue d'une opération jeudi, une information relayée par le site du journal O Globo, un des plus importants du Brésil.

Neymar opéré par le médecin de la Seleçao

Mais si le site Uol affirme pour sa part que l'opération se déroulera bien dans cette ville, il évoque la date de dimanche 4 mars et non jeudi. L'hôpital Mater Dei est l'établissement où a l'habitude d'opérer le docteur Lasmar, originaire de Belo Horizonte et chef du département médical du club local Atlético Mineiro, fonction qu'il cumule avec celle de médecin de la Seleçao.

Mercredi soir, peu avant le coup d'envoi du match de coupe de France contre l'Olympique de Marseille, remporté 3-0 par le PSG, le club parisien a annoncé dans un communiqué que l'attaquant serait opéré "en fin de semaine au Brésil" par Rodrigo Lasmar, mettant fin à de nombreuses spéculations à ce sujet. Dimanche, Neymar a souffert d'une entorse à la cheville droite et d'une fissure osseuse lors d'un autre match contre l'OM, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

La blessure du numéro 10 passionne tient en haleine la planète football depuis le 25 février, à moins d'une semaine du choc entre le PSG et le Real Madrid. Mercredi soir, Neymar a remercié sur Instagram ses fans pour les messages de soutien reçus depuis dimanche. "Merci à tous pour les messages !", a-t-il écrit en portugais, en français et en anglais.



L'attaquant de 26 ans a aussi publié une photo de lui couché sur la pelouse du Parc des Princes après sa blessure à la cheville et à un os du pied lors de la victoire parisienne de dimanche contre l'Olympique de Marseille (3-0). Une image illustrée par le message suivant : "les obstacles ne doivent pas t'arrêter. Si tu fais face à un mur, n'abandonne pas. À toi de découvrir comment l'escalader". Cette publication a reçu plus de 2 million de "likes" en quelques heures, dont celui de sa petite amie, l'actrice de télénovelas Bruna Marquezine, qui réside au Brésil.

