publié le 28/02/2018 à 18:00

Y aura-t-il deux clubs de 3e division sur les quatre demi-finalistes de cette 100e édition de la Coupe de France ? Au lendemain de l'exploit des Herbiers face à Lens (Ligue 2), Chambly, petit club de l'Oise, défie Strasbourg. Soit une opposition entre le 15e du National (les Herbiers sont 14es) et le 14e de Ligue 1, certes premier tombeur du PSG cette saison mais irrégulier en déplacement.



Ce match début à 18h30, 2h35 avant le deuxième "Clasico" PSG-OM en quatre jours. Sévèrement battu en Ligue 1 dimanche 25 février (3-0), Marseille espère prendre sa revanche en profitant, notamment, de l'absence de Neymar. Marquinhos qui souffre d'une lésion musculaire du quadriceps gauche, et Dani Alves, suspendu, ne sont pas là non plus, alors que les Marseillais sont quasiment au complet (seul Kostas Mitroglou n'est pas du voyage)..

Le film de la soirée :

18h07 - L'an passé, Chambly ne s'était incliné face à Monaco qu'après prolongation : 4-5.



18h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre les 2e et 3e quarts de finale de cette Coupe de France 2017-2018.

Coupe de France : résultat et programme des quarts

Mardi 27 février :

Les Herbiers (NAT) - Lens (L2) : 0-0, 4 tirs au but à 2



Mercredi 28 février :

18h30 : Chambly (NAT) - Strasbourg

21h05 : PSG - Marseille



Jeudi 1er mars :

21h00 : Caen - Lyon