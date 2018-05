PSG, Neymar, mercato... Thomas Tuchel livre ses premières impressions

publié le 20/05/2018 à 21:43

Unai Emery parti, place à l'ère Thomas Tuchel. La saison de Ligue 1 tout juste terminée, le nouvel entraîneur du PSG a été présenté officiellement ce dimanche 20 mai au Parc des Princes.



Si le club de la capitale a signé un nouveau triplé sur la scène nationale, la nouvelle élimination en 8e de finale de la Ligue des champions ne cesse de faire parler alors que les dirigeants qataris avaient sorti le chéquier l'été dernier, en recrutant Neymar et Mbappé notamment, pour passer ce cap. Pour cela, Nasser Al-Khelaifi a donc misé sur Thomas Tuchel, âgé de 44 ans.

L'entraîneur allemand ne possède pourtant qu'une Coupe d'Allemagne et un quart de finale de Ligue des champions à son palmarès : "C'est vrai que je n'ai qu'un titre mais c'était déjà le cas quand nous discutions avec le PSG, et le PSG m'a clairement dit qu'il ne cherchait pas un entraîneur avec le plus grand nombre de titres, mais le coach avec une bonne philosophie".

La gestion du vestiaire

Pour arriver à ses fins, le néo-parisien devra notamment apprendre à gérer le vestiaire où se côtoient Neymar, Cavani, Alves, Verratti ou encore Mbappé. Un défi qui ne lui fait pas peur alors que, selon lui, les stars du ballon rond sont "les plus faciles à manager" : "Au vu de mon expérience, les plus grands joueurs sont les plus gros travailleurs (...) parce qu'ils savent ce qu'il faut pour être au plus haut niveau et gagner de nombreux trophées. Donc je n'ai pas du tout peur des stars parce que ce sont de gros travailleurs".



Le cas Neymar

Dans ce contexte, Thomas Tuchel a également évoqué le cas de Neymar, qui fait régulièrement parler depuis sa blessure au pied et son départ pour le Brésil. L'Allemand, qui a rencontré le joueur le plus cher de l'histoire dimanche 13 mai, assure que le rendez-vous "s'est bien passé". "C'est un artiste, un joueur exceptionnel, un des meilleurs du monde. Les artistes sont des joueurs spéciaux qui ont besoin d'être traités spécialement, c'est tout à fait normal", a-t-il déclaré.



Il évoque alors la mise en place d'une "structure" pour permettre à Neymar de "montrer son talent sur le terrain". "J'ai beaucoup aimé ce premier rendez-vous, j'ai rencontré quelqu'un de très ouvert et amical. Il y avait un tableau avec des marqueurs près de moi, et quand c'est le cas je me mets un peu obligatoirement à écrire et dessiner et nous avons donc commencé à parler football. Il y avait un sourire sur son visage."

Le mercato

À en croire Thomas Tuchel, Neymar sera donc bel et bien parisien la saison prochaine. Reste à savoir, quelle sera l'équipe autour de lui. Une question à laquelle le nouvel entraîneur n'a pas répondu. "Si la fenêtre des transferts ferme maintenant, je suis content. (...) Je ne suis pas le genre d'entraîneurs à vouloir s'immiscer dans les questions de transfert. J'ai une opinion claire, une fois que je connais l'équipe, j'ai une opinion sur ce qu'il faut ajouter pour atteindre un palier supplémentaire mais je dois d'abord faire connaissance avec les joueurs", a-t-il expliqué.



Concernant Gianluigi Buffon, qui a fait ses adieux à la Juventus Turin, Thomas Tuchel a une nouvelle fois botté en touche. "Je ne peux pas répondre en détail (...) C'est une personne incroyable, avec une carrière incroyable, et derrière ce genre d'athlètes il y a souvent une personnalité exceptionnelle (...) Pour le moment, j'ai deux gardiens, restons patients" .