publié le 18/05/2018 à 12:01

Gianluigi Buffon, 40 ans dont 17 à la Juventus, 655 matches avec le club turinois dont 300 sans but encaissé, ne portera plus les couleurs bianconeri la saison prochaine. Un véritable séisme dans le monde du football. "Gigi" l'a annoncé jeudi 17 mai, à deux jours de son dernier match avec la "Vieille Dame".





"Ma peur était d'arriver au bout de mon aventure avec la Juve comme un fardeau, ou comme un joueur qui aurait éteint le moteur, a-t-il expliqué. Ça n'est pas le cas et je suis fier, à 40 ans, d'avoir pu jusqu'au bout proposer des prestations à la hauteur de mon nom et de celui de la Juve".

Et maintenant ? "Jusqu'à il y a 15 jours, j'étais sûr d'arrêter de jouer, a-t-il assuré. Mais j'ai reçu des propositions stimulantes, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Hors du terrain, la plus intéressante m'a été faite par le président Agnelli (...). La semaine prochaine, après quelques jours de réflexion sereine, je prendrai une décision définitive et certaine".

Un contrat de deux ans entre les mains ?

Selon la presse sportive italienne, le gardien aux 176 sélections aurait été contacté par des clubs de haut niveau, comme Liverpool, le Real Madrid ou le PSG. Le Paris Saint-Germain lui aurait même proposé un contrat de deux ans. Libre en juin, Buffon présente donc l'avantage de ne rien coûter en indemnités de transfert, alors que que le club de la capitale reste menacé par le fair-play financier de l'UEFA.



Restent plusieurs interrogations. À 40 ans, Gianluigi Buffon ne risque-t-il pas de faire la saison de trop, même s'il reste un gardien de haut niveau ? Est-il prêt à accepter de venir en tant que numéro 2, pour apporter au groupe sa légendaire expérience, sa culture de la gagne ? Alphonse Areola restera-t-il lui même en tant que doublure ? Enfin, Buffon sera-t-il lourdement sanctionné par l'UEFA après son carton rouge en quart de finale cette saison pour insulte sur l'arbitre ? Si tel était le cas, l'Italien ne pourrait pas jouer les premiers matches de la prochaine Ligue des champions.