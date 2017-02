"Face à Barcelone il faut garder son style de jeu", affirme Laporte

publié le 12/02/2017 à 22:05

Un seul club est parvenu à battre le FC Barcelone depuis le début de l'année 2017 : l'Athletic Bilbao. C'était le jeudi 5 janvier 2017 en huitième de finale de Coupe du Roi (2-1) au stade San Mamès. Un autre club va affronter le FC Barcelone dans son stade et pour un huitième de finale, c'est le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.



Aymeric Laporte, défenseur français de 22 ans est un élément incontournable du club basque. Il était sur le terrain lors de l'exploit de son équipe face à la machine Barcelone et explique comment, avec ses partenaires, ils ont procédé pour dominer les Blaugrana : "Notre entraîneur nous avait demandé de garder notre style de jeu avec un pressing haut et d'aller les chercher rapidement dans leur camp pour que les trois attaquants aient moins le ballon possible."

"Sergio Busquets voit et anticipe tout"

Barcelone domine la - très - grande partie de ses adversaires. Face à lui deux solutions : soit défendre pendant 90 minutes devant son but, soit asphyxier la défense adverse et défendre en avançant. C'est donc cette deuxième option que conseille le natif d'Agen. "Ernesto Valverde voulait qu'on les isoles sur un côté, sur un de leurs deux latéraux pour les bloquer", a-t-il confessé.

Il a ensuite admis que Sergio Busquets est le principal joueur sur lequel il faut défendre : "C'est le cerveau de l'équipe, il voit tout, il anticipe tout et c'est vraiment un monstre dans ce domaine." Le Paris Saint-Germain est prévenu.