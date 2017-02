Le Barça impressionne avant d'affronter le PSG

publié le 11/02/2017 à 18:41

Le huitième de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain s’annonçait déjà pas facile avant ce samedi 11 février. La démonstration (6-0) du FC Barcelone sur le terrain du Deportivo Alavès ne devrait pas rassurer les fans parisiens. À trois jours du match aller à Paris, les Espagnols arrivent avec le plein de confiance. Luis Suarez a signé un doublé.



Et pourtant Luis Enrique n'avait pas aligné son onze titulaire en début de rencontre. Notamment en défense : Jordi Alba, Javier Mascheranno, Gerard Piqué et Andrès Iniesta étaient remplaçants. Cela n'a pas empêché les Catalans de se balader assez vite dans la rencontre. Avant la mi-temps, Luis Suárez et Neymar avaient déjà marqué chacun leur tour. On pensait cette équipe en difficulté dans son jeu, elle a apporté la plus belle des réponses.

Entre la 59e et la 68e minute de jeu, il a fallu neuf minutes pour que les Barcelonais ajoutent quatre buts supplémentaires. Dans l'ordre chronologique Lionel Messi, Alexis Ruano (c. s. c.), Ivàn Rakitic et à nouveau Luis Suárez ont finalisé le festival. Iniesta, de retour de blessure, est entré en jeu à la 63e minute et devrait être titulaire au Parc des Princes.

La grave blessure d'Aleix Vidal, titularisé au poste d'arrière droit, est la seule ombre au tableau catalan. Sur un tacle non maîtrisé du Français Théo Hernandez, l'Espagnol s'est retrouvé avec sa cheville droite littéralement en angle droit, le genre d'image qui fait froid dans le dos. SI tout s'est très bien passé ce weekend pour le PSG sur le terrain de Bordeaux, c'est donc - presque - le cas pour son adversaire de mardi 14 février (20h45) en C1.

