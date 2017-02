publié le 12/02/2017 à 08:00

Le baromètre Odoxa pour RTL et Winamax se projette sur le "match de l'année" pour le Paris Saint-Germain. En huitième de finale de Ligue des Champions les joueurs de la Capitale affrontent le grand FC Barcelone et Messi sur une double confrontation. La première a lieu ce mardi 14 février à 20h45. Et malgré le fait que ce match se joue au Parc des Princes, peu de Français imaginent une victoire du PSG. L'étude porte sur un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population. Elles ont été interrogées via Internet les mercredi 8 et jeudi 9 février 2017.



Parmi les sondés, qu'ils soient fans de sport ou non, très peu parieraient sur une victoire parisienne face à Barcelone. Ils sont seulement 18% à voir les hommes d'Unai Emery vainqueurs ce mardi contre 42% en faveur d'une victoire catalane. Le match nul récolte 35% des suffrages. Le pourcentage pro parisien est un poil plus élevé chez les amateurs de football. Ils sont 23% à voir le PSG s'imposer au match aller. Ce qui n'assurerait d'ailleurs pas une qualification en quart de finale de C1.

Paris a peu de chance de se qualifier selon les Français

Car chaque tour de Champions League se joue dans le système de match aller-retour (mise à part la finale). Pour se qualifier Paris devra donc dominer le FC Barcelone sur l'ensemble des deux matches. La confrontation retour, en Espagne, est programmée le mercredi 22 février prochain.

Sur les chances parisiennes de qualification en quart de finale de la compétition européenne, 72% des Français n'imaginent pas une accession des Parisiens dans le top 8 finale. Chez les amateurs le pourcentage se fractionne en 1/4 d'optimiste, 3/4 de pessimistes. 26% des connaisseurs de football voient les partenaires de Thiago Silva éliminer ceux d'Andrès Iniesta.

Le meilleur attaquant du monde est Français selon... les Français

Quel est le meilleur "numéro neuf" en Europe ? Dans la double confrontation Paris-Barcelone, les spectateurs - ou téléspectateurs - verront deux des meilleurs du continent avec Edinson Cavani côté PSG (25 buts en championnat) et Luis Suarez côté Barça (20 buts en Liga).



Selon les amateurs français de football, seuls interrogés sur cette question, Antoine Griezmann et Zlatan Ibrahimovic sont les meilleurs du poste. Le premier, devenu le chouchou des Français avec son Euro 2016 réussi, rafle 57% des voix. L'ancien Parisien, aidé par son heureux passage (2012-2016) dans le club de la Capitale française obtient 31% des votes.

Les Français satisfaits du mercato parisien

Julian Draxler, Gonçalo Guedès, Giovanni Lo Celso qui arrivent, Jesé Rodriguez, Jonathan Ikoné prêtés et voilà un mercato heureux pour le PSG. C'est ce que pensent les observateurs de football interrogés par l'institut de sondage Odoxa.



53% d'entre eux pensent que Nasser Al-Khelaïfi et Paris ont réussi leur marché hivernal 2017. Ils sont seulement 7% à penser qu'il n'est pas du tout un succès. Cette tendance est la conséquence des débuts de l'ailier allemand. Il a déjà marqué quatre fois en seulement huit matches avec le maillot du PSG.

L'arrivée de Julian Draxler, notamment, a fait du mercato hivernal du PSG une réussite.