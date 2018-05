Équipe de France : Ribéry réagit avec humour à la polémique Rabiot

Didier Deschamps et Franck Ribéry

publié le 24/05/2018 à 17:08

Le cas Rabiot n'en finit pas de faire parler. Il faut dire que la nouvelle de son refus de figurer sur la liste des réservistes pour la Coupe du Monde de football a provoqué incompréhension et stupéfaction. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a de son côté "pris acte" de la décision du milieu de terrain, affirmant cependant que le joueur du PSG avait fait "une énorme erreur".



Les réactions ont été nombreuses mercredi 23 mai, fustigeant dans leur grande majorité l'attitude du joueur. Il y en a un qui a décidé de s'exprimer avec humour sur le cas Rabiot : l'ancien international Franck Ribéry. Ce dernier s'est en effet fendu d'un tweet depuis Ibiza, où il est en vacances : "Ooooh putinnnn, je suis à Ibiza on vient de m'appeler il reste une place en réserviste ? Oooo Didier io Sono pronto !!! Daiiiiiiiiiiiiiii (Oh Didier, je suis prêt!!! Allez, ndlr)", a-t-il conclu en italien.

Ooooh putinnnn je suis a Ibiza ¿¿on vient de m’appeler ¿il reste une place en réserviste ? ¿¿¿

Oooo Didier io Sono pronto !!! Daiiiiiiiiiiiiiii ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ — Franck Ribéry (@FranckRibery) 23 mai 2018

Il faut rappeler que le footballeur de 35 ans, qui évolue au Bayern Munich, a pris sa retraite internationale en août 2014.

Afflux de candidatures spontanées

L'ailier gauche n'a pas été le seul à s'adresser à Didier Deschamps. L'ancien goal emblématique de Saint-Étienne Jérémie Janot y est aussi allé de son tweet : "J’ai envoyé un mail à Didier Deschamps en prenant soin de mettre la Fédération en copie en lui précisant que même si je suis pas réserviste il peut compter sur moi dans un rôle qui reste à définir. Je manquerais pas de vous tenir informé de son retour . #onsaitjamais".

J’ai envoyé un mail à Didier Deschamps en prenant soin de mettre la Federation en copie en lui Précisant que même si je suis pas réserviste il peut compter sur moi dans un rôle qui reste à définir . Je manquerais pas de vous tenir informé de son retour . #onsaitjamais — Jérémie Janot (@jeremiejanot) 24 mai 2018

Thomas Monconduit, qui joue au même poste qu'Adrien Rabiot mais au sein du club d'Amiens a lui aussi choisi la carte de l'humour pour tenter de décrocher sa place pour le Mondial en Russie : "Eh Didier Deschamps je suis chaud pour être suppléant moi, s'il faut je coupe les oranges hein".

Eh @DidierDeschamp je suis chaud pour être suppléant moi, s'il faut je coupe les oranges hein ¿¿ — Thomas Monconduit (@Monconduit_6) 23 mai 2018