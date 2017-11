Patrice Evra doit-il être banni des terrains de football ?

publié le 03/11/2017 à 09:16

"Patrice Evra doit tenir ses nerfs, c'est tout ce que je peux dire", a soufflé son entraîneur Rudi Garcia. Le défenseur de Marseille a asséné un coup de pied spectaculaire à un supporter qui le prenait à partie hier avant la défaite à Guimaraes en Europa League (1-0), ce qui lui a valu une exclusion avant même le coup d'envoi.



Comment expliquer un tel geste de la part d'un joueur de 36 ans, qui compte 81 sélections en équipe de France ? "Pat' a de l'expérience, et il ne doit surtout pas réagir. C'est une évidence", a reconnu Garcia, interrogé après le match au Portugal.



"On ne peut pas répondre, évidemment, aux insultes aussi basses soient-elles et aussi incroyables soient-elles parce qu'elles viennent d'un de nos supporters", a poursuivi le technicien phocéen.



Avant ce geste spectaculaire, quelques dizaines de personnes, la plupart issues de la zone réservée aux fans marseillais qui étaient près de 500 dans le nord du Portugal, avaient pris à partie le joueur environ 25 minutes avant le début de la rencontre.



Selon des médias portugais, ces supporters de l'OM seraient subitement sortis du parcage qui leur était réservé au sein de la tribune nord pour tenter de pénétrer sur le terrain et en découdre avec leurs propres joueurs.



Après avoir échangé verbalement avec eux, Evra a finalement violemment réagi avec ce coup de pied haut. Les stadiers sont ensuite rapidement intervenus, mettant fin à l'altercation.



En raison de son comportement, l'arbitre a décidé d'exclure le latéral gauche, qui a dû quitter le banc de touche avant le coup d'envoi du match et s'installer en tribunes.



Selon le statisticien Opta, "Patrice Evra est le premier joueur à se faire expulser avant le début d'un match dans l'histoire de la Ligue Europa", depuis sa formule actuelle de 2009-2010.



"Insupportable", a en tout cas titré le quotidien sportif L'Equipe qui en fait sa Une vendredi, estimant même que "Patrice Evra a peut-être signé la fin de sa carrière professionnelle", compte tenu de son âge et de la suspension qui pourrait lui être infligée.



Celui qui risque sans doute une grosse sanction de l'UEFA va-t-il écoper d'une lourde punition de l'OM ? Son entraîneur a préféré temporiser jusqu'ici. "Je vais regarder ce qui s'est passé, je vais discuter, j'ai pris quelque informations, je n'ai rien vu, j'étais dans le vestiaire", a encore dit Rudi Garcia, stigmatisant au passage le comportement d'un "pseudo supporter de l'OM".



Evra a été très critiqué ces derniers temps pour ses performances décevantes à Marseille. Il a été relégué dans la hiérarchie derrière le jeune Jordan Amavi, 23 ans.



L'image de son coup de pied a été largement relayée sur les réseaux sociaux, où les internautes ont comparé son geste à celui d'Eric Cantona, l'ancienne gloire de Manchester United.

