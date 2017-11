Evra la joue comme Cantona

publié le 03/11/2017 à 11:38

L'image du jour, c'est ce coup de pied de Patrice Evra à un supporter marseillais hier soir. La photo fait ce matin la une de l'Équipe. "Insupportable", titre le quotidien sportif, en écho à "l’Inacceptable" qui avait barré la une du journal il y a 22 ans. À l'époque c'est Éric Cantona qui avait été expulsé après avoir donné un coup de pied lors d'un match avec Manchester United à Crystal Palace. "Evra does a Canto" (Evra fait une Canto) titre d'ailleurs ce matin la plupart des journaux britanniques.



"Sauf que Canto, au moins s'en était pris à un supporter adverse, et il avait pu, sur la durée, capitaliser sur une manière de mythologie. Sur ce terrain-là Evra n'a aucune chance". "Il est difficile, assure l'éditorialiste de l'Équipe, d'avancer que cela ne lui ressemble pas, ces images affligeantes ne jurent pas vraiment avec un crépuscule traversé de bravade.Patrice Evra, c'est aussi le capitaine de la grève de l'équipe de France à Knysna, le point le plus bas de toute l'histoire bleue. Une fois de trop. Il montré hier la différence entre l'orgueil et le discernement", conclut Vincent Duluc.

L'Équipe rappelle qu'Evra avait opté pour Marseille en janvier dernier, contre l'avis de son épouse qui aurait préféré Lyon. "J'ai choisi l'OM car beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas venir à cause de l'ambiance chaude", avait-il expliqué au quotidien la Provence le 6 septembre. Et d'ajouter "moi j'aime où il y a la merde, je suis comme ça, on ne me changera pas, j'ai besoin de ça". Il aurait peut6être mieux fait d'écouter sa femme.

Verdict du procès Merah

"La Cour d'assises spéciale a tranché". Chacun pourra lire ce qu'il veut dans cette décision. Mais le verdict impose un constat : la justice est passée", écrit Philippe Marcacci de l'Est Républicain. "La raison l'a emporté sur l'émotion. Les juges ont pleinement joué leur rôle".



Pour Pascal Coquis des Dernières Nouvelles d'Alsace, "Ce verdict dit le droit, rien que le droit". "L'opinion est une chose. La justice en est une autre", ajoute Eric Marty, du Midi Libre.



"L'histoire retiendra qu'à la fin de l'énoncé du verdict, malgré une tension irrespirable, la salle s'est vidée dans le calme absolu. C'est peut-être à cela, finalement, que l'on détermine la justesse d'une décision judiciaire", note Willy Le Devin, en pages intérieures de Libération.

Ben Laden fan de "Tom et Jerry"

Libération consacre également un grand papier ce matin à ces documents saisis au Pakistan lors de l'assaut contre Ben Laden et que la CIA vient de rendre publics. Un cahier d'écolier notamment noirci d'une écriture serrée à l'encre bleue, avec des notes, des ratures et parfois quelques phrases en rouge. Les mémoires privées du cheikh Abou Abdallah comme se surnommait le chef d'al-Qaïda. Des mémoires écrites en 2011, au tout début des révolutions arabes, quelques mois avant sa mort. Ben Laden se disait alors contrarié du timing de ces révolutions. "Je voudrais leur dire d'attendre un peu", écrivait-il, tout en se félicitant de voir tomber un Kadhafi qui "comme l'occident ne fait que parler d'al-Qaïda et de Ben Laden en Libye".



Ce cahier n'est qu'un des quelque 470.000 documents rendus publics. On y trouve également des fichiers découverts dans l'ordinateur du chef d'al-Qaïda,raconte Ouest France. Visiblement, le chef terroriste était un grand consommateur de contenus distrayants provenant de YouTube : les autorités américaines ont ainsi découvert dans son disque dur la fameuse vidéo intitulée Charlie Bit My Finger (Charlie m’a mordu le doigt). Publiée en 2007, cette séquence familiale, montrant deux adorables bambins, compte aujourd’hui plus de 850 millions de vues et reste l’un des premiers buzz mondiaux.



L’ancien leader de l’organisation Al-Qaïda avait aussi dans son ordinateur des épisodes du dessin animé Tom et Jerry, les films d'animation Cars et Fourmiz ainsi que des tutoriels pour tricoter des chaussettes et fabriquer des paniers au crochet. "La preuve, écrit le journal, que Ben Laden n’était pas seul, confiné dans cette résidence fortifiée, mais bien en famille".

La journée de la gentillesse

Un rappel à la une de la Voix du Nord. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la gentillesse. "Vive la gentillesse", s'exclame le journal en une. Le quotidien rappelle que c'est bien d’être gentil mais c'est aussi bon pour la santé. Selon une étude, publiée en 2001 dans une revue scientifique, les bénévoles sont moins anxieux et en meilleure santé que les autres. Cela augmenterait même leur espérance de vie.



D'autres recherches compilées par le magazine Psychologie avancent que les personnes ayant des activités bénévoles obtiennent des scores supérieurs à la moyenne en terme d'évaluation du sentiment du bonheur, de qualité de vie et de l'estime de soi. Moins dépressives, il semblerait qu'elles soient aussi moins touchées par la maladie d'Alzheimer.