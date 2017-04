publié le 06/04/2017 à 12:53

Battre un club pensionnaire de 3e division nationale au budget 300 fois inférieur n'a rien d'un exploit pour le Paris Saint-Germain. La victoire (0-4) face à l'US Avranches au stade Michel d'Ornano de Caen, ce mercredi 5 avril, vient en revanche confirmer sa réussite exceptionnelle en Coupe de France et Coupe de la Ligue.



Le PSG est un club jeune (création en 1970) mais dont le palmarès en coupes nationales est le plus étoffé (10 Coupes de France, 7 Coupes de la Ligue). Les prédécesseurs des hommes d'Unai Emery ont entamé la domination parisienne bien avant l'arrivée des investisseurs Qataris (première Coupe de France en 1982, première Coupe de la Ligue en 1995). La dernière défaite des partenaires de Blaise Matuidi date du 22 janvier 2014 : 1-2 à Montpellier.

Vainqueur facile de Monaco (4-1) en finale de la Coupe de la Ligue 2017 ce samedi 1er avril et d'Avranches ce mercredi 5 avril, Paris a prolongé une série de victoires débutée donc il y a trois ans et dont voici les statistiques les plus significatives.

30, une série extraordinaire

En disposant d'Avranches, le PSG a enchaîné sa 30e victoire consécutive en coupe. Un série entamée le 4 février 2014 sur la pelouse du stade de la Beaujoire du FC Nantes (1-2) en demi-finale de Coupe de la Ligue.

65, le signe de sa domination

Sur cette même période, Paris a inscrit 79 buts et n'en a encaissé que 14. Soit un différentiel de +65 en seulement 31 rencontres. Sa plus large victoire date de ce 7 janvier 2017 et la réception du SC Bastia (7-0, en 32es de finale de Coupe de France).

8 pour son numéro 9

Edinson Cavani a inscrit huit buts en... six finales de coupes nationales. Une statistique unique. Il n'est resté muet que lors de la seule victoire du PSG face à Lille lors de la Coupe de la Ligue 2015-2016 (buts de Angel Di Maria et Javier Pastore pour une victoire finale 2-1)

17, le chiffre du patron

Avec 10 Coupes de France et sept Coupes de la Ligue, le Paris Saint-Germain est le club le plus titré (17) en coupes nationales. Il est suivi par l'Olympique de Marseille (10 Coupes de France, trois Coupes de la Ligue), les Girondins de Bordeaux (quatre CdF, trois CdlL).

3, série en cours

En cas de victoire parisienne dans cette Coupe de France 2017 (demi-finale face à Monaco le 25 avril), le club de la capitale effectuerait le triplé après ses victoires en 2015 et 2016. Déjà détenteur du record de titres d'affilé en Coupe de la Ligue (4, entre 2014 et 2017 inclus), il le serait également en Coupe de France à égalité avec le Red Star (victorieux en 1921, 1922 et 1923) et Lille (1946, 1947 et 1948).