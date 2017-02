LE JOURNAL DU MERCATO - Un second attaquant, les jeunes Marseillais convoité, un défenseur central... À l'OM, le mercato ne s'est pas arrêté mardi à minuit.

publié le 03/02/2017

Le mercato hivernal s'est officiellement clôt mardi 31 janvier à minuit. Tous les dossiers entamés par Marseille n'ont cependant pas été conclus. Le club cherche toujours un attaquant doublure de Bafétimbi Gomis tandis que les bonnes prestations de Maxime Lopez n'ont pas laissé les grands clubs insensibles. Jusqu'au prochain mercato d'été, Andoni Zubizarreta va continuer de spéculer.



Le développement de l'"OM Champions Project" passe par les recrues de joueurs au niveau (ou au potentiel) international. C'est le cas avec le retour de Dimitri Payet, avec l'arrivée de Patrice Évra ou celle de Morgan Sanson. Mais il consiste aussi à garder les bons éléments de l'effectif en place. Le premier dossier concerne William Vainqueur. Joueur majeur cette saison et homme de confiance d'un Rudi Garcia qui l'a fait venir en cité Phocéenne, il est prêté par l'AS Rome. À Marseille personne ne souhaite le voir partir dans quatre mois.



Ce prêt ne comporte pas d'option d'achat. Il faudra donc renégocier avec le club italien pour garder le joueur formé à Nantes. La bataille peut être féroce puisque dès ce mois de janvier, Villarreal et Southampton ont approché le club de la Louve pour essayer de casser le prêt marseillais et récupérer le milieu de terrain, comme le révèle L'Équipe dans son édition du 3 février. Après avoir enchaîné les piges au Standard de Liège, au Dinamo Moscou et à Rome, il souhaite désormais s'impliquer dans un projet à long terme. La relation qui le lie à Rudi Garcia et ses premiers bons mois à pour l'OM pourraient jouer en faveur du club français.

Garder les meilleurs

Maxime Lopez et Boubacar Kamara sont les deux autres joueurs que les Olympiens souhaitent conserver. Pour le premier cité, Jacques-Henri Eyraud (président de l'OM) et Zubizarreta (directeur sportif) souhaitent prolonger un contrat qui court jusqu'en 2019. Le club veut garder son prometteur milieu de terrain et résister aux approches de plus en plus insistantes des grands clubs européens. Le développement de la formation marseillaise est également un point sensible du projet McCourt.



La situation est sensiblement la même concernant le jeune Boucacar Kamara (17 ans). Le défenseur n'a jamais joué avec l'équipe première et n'a pas signé de contrat professionnel. Il a même refusé une première offre formulée par le club fin novembre. Marseille est prioritaire sur le dossier jusqu’au 30 avril. Le joueur n'est pas fermé à de nouvelles négociations et attend que son club formateur reviennent vers lui avec une proposition plus alléchante. Manchester City est déjà sur les rangs.

Quel attaquant ?

Enfin, un défenseur central et un attaquant de pointe seront approchés par la direction de l'OM dès le mois de juin. En charnière centrale, Rod Fanni (35 ans) et Rolando (31 ans) forment une paire solide mais vieillissante. Le projet lancé par le propriétaire américain mise sur la jeunesse et le long terme. Aucun nom n'a filtré.



Le nouveau Marseille souhaite posséder deux numéros 9 de métier. C'est le cas avec Bafétimbi Gomis et Aaron Leya Iseka mais ce dernier ne représente pas une solution fiable aux yeux de Rudi Garcia. Le frère de Michy Batshuayi n'a joué que neuf matches cette saison en Ligue 1 pour zéro but. Son entraîneur lui préfère le trio Cabella-Njie-Thauvin lorsque le capitaine marseillais est absent.



Nicolas Pépé, jeune attaquant d'Angers, a été approché cet hiver. L'Ivoirien est toujours en Maine-et-Loire, ne souhaitant pas quitter son club trop rapidement. Les négociations ont donc échoué mais Marseille lâche le dossier et reste à l'affût d'une possible recrue à l'été prochain.