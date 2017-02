CLICS À LA UNE - L'attaquant italien de l'OGC Nice a relevé le défi lancé par un Youtubeur.

par Julien Absalon publié le 02/02/2017 à 23:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le fantasque attaquant de l'OGC Nice ne cesse de surprendre... Entre deux matches, Mario Balotelli a participé à un défi avec le populaire youtubeur Birdyy. Le but du jeu ? Réussir à mettre un but dans une cage suspendue dans les airs grâce à un hélicoptère. Évidemment, le joueur de 26 ans était quelque peu surpris.



"Mario, on a dix tirs chacun pour mettre la balle dans la cage. C'est parti !", lui lance d'ailleurs son adversaire. Installés près d'une surface de réparation, ils devaient faire preuve de précision face à la cage, peu stable, située au-dessus du rond central. Le défi a bien fait rire "Super Mario", qui s'est fort logiquement imposé sur le score de 2-5.



Sur Internet, la vidéo (sponsorisée par un équipementier bien connu dans le monde du football), a rencontré un certain succès. Postée le 1er février, elle cumulait déjà un demi-million de vues en une journée.