Bagarre entre les joueurs de l'OL et Everton, le 19 octobre

publié le 20/10/2017 à 10:41

C'était chaud sur le terrain d'Everton jeudi 19 octobre. Les Anglais recevaient l'Olympique lyonnais lors de la 3e journée de l'Europa League. L'OL s'est imposé 2-1. Après un peu plus d'une heure de jeu, la tension était maximale entre les deux équipes, notamment du côté du capitaine des Toffees, Ashley Williams, qui a violemment poussé Anthony Lopes, le gardien lyonnais.



S'en est suivi une bagarre entre plusieurs joueurs, à laquelle se sont joints plusieurs supporters anglais. Si certains ont frappé et giflé Lopes (le gardien lyonnais) et d'autres joueurs de l'OL, un supporter anglais s'est particulièrement fait remarquer.

Voyant les premiers coups pleuvoir, il est descendu de sa tribune pour participer aux échauffourées... son fils dans les bras. Le petit habillé aux couleurs d'Everton et tétine dans la bouche n'a pas semblé comprendre ce qui se passait autour de lui.

Une main pour porter son gosse, l'autre pour coller des tartes aux Lyonnais. Magnifique. pic.twitter.com/5RaXsUFzHV — Matthieu Pécot (@MatthieuPecot) 19 octobre 2017

Sur les réseaux sociaux, la séquence a largement été partagée. "Il n'y a qu'en Angleterre qu'on peut voir un père portant son jeune fils essayer de frapper un joueur français", a écrit un homme sur Twitter. "Une main pour porter son gosse, l'autre pour coller des tartes aux Lyonnais. Magnifique.", a ironisé un autre.

Se armó nómas! Ashley Williams de Everton empujó a Anthony Lopes, arquero del Lyon y generó esta batalla. ¿¡Amarilla nada mas!?¿¿ pic.twitter.com/aJp8jbLxLP — Corta La Bocha (@CLBocha) 19 octobre 2017