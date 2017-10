publié le 19/10/2017 à 10:19

Dmitry Rybolovlev s'y attendait, comme il l'expliquait ans un communiqué mercredi 18 octobre. Moins de 24 heures plus tard, le milliardaire, président du club de football de l'AS Monaco, a été inculpé à l'issue d'une audition par la justice monégasque dans le cadre d'une plainte déposée par une Bulgare résidente monégasque.



"Demain, je me rendrai à une convocation avec les autorités judiciaires de Monaco pour évoquer la plainte de Tania Rappo, qui prétend avoir souffert d'une atteinte à sa vie privée, avait indiqué Dmitry Rybolovlev. Je dois être inculpé comme complice dans cette affaire, bien que je conteste avoir commis de tels faits".

L'homme d'affaires russe âgé de 50 ans est au cœur d'une affaire d'escroquerie l'opposant au marchand d'art suisse Yves Bouvier, grâce auquel il a investi une partie de son patrimoine dans une collection de toiles d'une valeur estimée à 2 milliards de dollars. Rybolovlev et Bouvier ont été mis en contact en 2003 par Tania Rappo, une amie bulgare de la famille Rybolovlev qui se plaint d'avoir été subrepticement enregistrée pour monter un piège contre Bouvier.

Une soirée enregistrée

Lors d'un dîner au domicile monégasque du président de l'AS Monaco le 23 février 2015, l'avocate du Russe, Me Tetiana Bersheda, avait réalisé un enregistrement de la soirée, transmis ensuite à la police monégasque assorti d'une retranscription et de commentaires. Mme Rappo, objet de l'enregistrement, avait été interpellée deux jours plus tard par la police monégasque.





Pourquoi le Russe est-il inculpé maintenant alors que l'enregistrement était aux mains de la justice monégasque depuis 2015 et que Tetiana Bersheda a été inculpée dès 2016 pour atteinte à la vie privée ? "Les enregistrements du téléphone de Mme Bersheda ont été exploités à l'été 2017, ce qui a changé la configuration", répond le procureur général de Monaco Jacques Dorémieux.





L'exploitation de ce téléphone a en effet tout déclenché. Des SMS révélés dans la presse ont fait apparaître une connivence supposée entre l'entourage du milliardaire et des hauts fonctionnaires monégasques.