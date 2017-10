OM-PSG : revivez le nul frustrant pour Marseille

publié le 22/10/2017 à 20:00

Cette cuvée 2017-2018 du "Clasico" a tenu toutes ses promesses avec un match fait de retournements de situations. Un scénario cruel pour les Marseillais, qui n'ont pas démérité. Luiz Gustavo a d'abord ouvert le score d'une frappe lointaine qui a surpris Alphone Areola, un brin passif (16e). Dominés, les Parisiens ont semblé brouillons, à l'image du match de Kylian Mbappé, sans doute son moins bon depuis le début de la saison. Mais au collectif olympien, ce Paris là a des individualités à opposer. Neymar d'abord, sorti de nulle part, a égalisé (33e).



Le rythme, jusque-là très élevé s'est soudainement ralenti. Aucune frappe de la 38e minute à la 68e. Au milieu de terrain, le PSG ronronnait, pensant user le bloc marseillais. C'est à la 70e minute que les coachs ont décidé d'agir. Et à ce petit jeu, Rudi Garcia semble avoir remporté le bras de fer contre Unai Emery. L'ancien de la Roma a sorti Mitroglou au profit de Njie. Plus vif, le Camerounais chipait un ballon à Rabiot, replacé en sentinelle par le coach espagnol, qui avait fait entrer Draxler en relayeur. Le centre de l'ancien lyonnais était coupé par Florian Thauvin, qui faisait chavirer le stade (79e).



Groggy, Paris perdait cinq minutes plus tard sa star brésilienne Neymar, coupable d'un geste d'agacement sur Ocampos. Marseille semblait y aller tout droit. Enfin battre le PSG version Qatar. Oui, mais Cavani, transparent jusque là, en avait décidé autrement. Accroché par Sarr, il se chargeait du coup franc pour égaliser à la dernière minute.

90e + 4 - C'est terminé à Marseille. Les Olympiens ont bien cru tenir un exploit, une première victoire face à Paris depuis six ans. Mais le Matador Cavani est allé chercher un ultime coup franc qu'il a lui-même transformé.

90e +2 - ÉGALISATION D'EDINSON CAVANI ! Son coup franc tape la barre transversale de Steve Mandanda avant d'entrer dans le but. Scénario incroyable à l'Orange Vélodrome !



90 + 2 - Coup franc dangereux obtenu par Edinson Cavani !



90e - 4 minutes de temps additionnel



87e - Bouna Sarr s'infiltre dans la surface et adresse une frappe à ras-de-terre détourné du pied par Aréola.



86e - ROUGE POUR NEYMAR ! Le Brésilien écope d'un deuxième carton jaune pour son geste d'humeur.



86e - La tension monte au Vélodrome. Ocampos commet une faute, mais Neymar semble donner un coup à l'Argentin de la tête. Le Brésilien a écopé d'un jaune il y a une minute !



83e - Celui qui pourrait devenir le héros du soir, Florian Thauvin, cède sa place à Bouna Sarr



80e - Suite au but marseillais, Angel Di Maria a remplacé Kylian Mbappé, décevant ce soir.





79e - MARSEILLE REPREND L'AVANTAGE ! 2-1. Au terme d'une grosse bataille, Njie prend le dessus sur Rabiot à droite de la surface parisienne à la suite d'un corner. Njie centre fort devant le but, Thauvin est là pour propulser la balle au fond des filets d'Areola.



78e - Njie manque une belle opportunité d'occasion franche mais se rattrape en obtenant le corner.



77e - Centre d'Ocampos directement derrière le but d'Areola.



76e - 2e changement côté marseillais : Sanson entre à place de Payet.



73e - Corner en faveur du PSG. Neymar est encore la cible de projectiles. Le Brésilien refuse de le tirer, pendant que le speaker du stade adresse un message au public. Il est finalement tiré après plusieurs minutes. Silva place sa tête, dans les gants de Mandanda.



70e - Belle intervention de Kurzawa devant Thauvin, puis de Gustavo devant Mbappé à l'autre bout du terrain.



69e - Réaction tactique d'Emery : Thiago Motta sort au profit de Draxler.



68e - Payet frappe des 25 m, c'est contré et ralenti, Areola peut éviter le corner sans problème.



65e - Premier changement côté marseillais : Mitroglou, transparent, cède sa place à Njie.



64e - Neymar manque complètement son centre de la gauche. On en reste à 1-1.



63e - Amavi percute côté gauche, entre dans la surface, mais se fait contrer par Meunier, qui évite même le corner.



62e - Le dernier tir dans ce match remonte à la 38e minute.



61e - Centre de Payet directement dans les gants d'Areola.



60e - Rabiot accélère sur la gauche et gagne un corner. Neymar le tire sous la protection de la police nationale. Marseille se dégage.



59e - Paris fait tourner en attendant que Neymar remette sa chaussure sur le bord du terrain.



58e - Marseille est acculé dans sa surface depuis le retour des vestiaires. La possession du PSG atteint 77% depuis 12 minutes.



57e - Verratti ouvre sur Cavani dans la surface et trouve l'Uruguayen, qui ne parvient pas à redresser le ballon.



56e - Neymar ouvre d'une louche dans la surface, Mandanda intervient.



53e - Superbe retour d'Amavi devant Mbappé, qui s'avançait à grande vitesse vers le but marseillais. L'ancien monégasque prend un carton jaune pour avoir réclamé, à juste titre, une main dans la surface, et touché l'arbitre.



52e - L'arbitre siffle pour une faute de Sakai sur Neymar. Le Japonais prend un carton jaune.



50e - Paris a remis le pied sur le ballon, sans parvenir toutefois à s'approcher du but de Mandanda.



48e - Retour d'Amavi devant Meunier mais l'OM concède immédiatement la touche dans le camp parisien.



47e - Centre de Meunier capté par Mandanda, qui s'envole malgré la présence de Sakai devant lui.



46e - Luiz Gustavo intercepte d'entrée une passe parisienne.



22h04 - Coup d'envoi de la 2e période donné par les Parisiens.



22h03 - Retour des 22 acteurs sur la pelouse du Vélodrome.



22h00 - Les remplaçants parisiens, Pastore, Draxler, Di Maria, Kimpembe, Lo Celso et Berchiche, effectuent un toro.



21h55 - La possession est à 60% en faveur du PSG, qui a réussi 234 passes contre 128 pour l'OM (5 tirs partout).



21h47 - C'est la pause sur le score de 1-1. Il y a match au Vélodrome. L'OM a ouvert le score à la 16e minute grâce à une frappe de loin de Luiz Gustavo. Sérieusement secoué dans les 30 premières minutes, le PSG est revenu à la marque par Neymar (33e).



45e - Mitroglou écope du 1er carton jaune du match pour une charge sur Marquinhos.



45e - Meunier gagne son duel devant Ocampos et évite le corner.



43e - Les Marseillais ne parviennent plus à ressortir proprement les ballons, ni à s'approcher du but du PSG.



42e - Longue ouverture de Neymar pour Cavani, Mandanda intervient des deux mains devant l'Uruguayen. 1-1.



40e - Marquinhos dégage tout ce qui se présente dans la surface du PSG, ici un centre de Ocampos.



39e - L'arbitre laisse jouer après ce contact entre Rami et Mbappé à l'entrée de la surface de l'OM, côté gauche.



38e - Le contre du PSG puis celui de l'OM dans la foulée ne donnent rien.



36e - Faute de Cavani sur Luiz Gustavo à une trentaine de mètres légèrement à droite de la cage d'Areola. Payet le frappe. Ce sera un corner.



35e - Kurzawa défie Sakai mais perd son duel.



33e - ÉGALISATION DU PSG SIGNÉE NEYMAR. 1-1. Rabiot pénètre dans la surface marseillaise et sert subtilement le Brésilien en retrait. Du gauche, sans contrôle, l'ancien joueur du Barça trompe Mandanda à ras de terre, dans le petit filet gauche du portier olympien.



31e - L'arbitre siffle une faute de Thiago Silva sur Rami dans la surface marseillaise.



30e - Cavani file seul au but mais est contré après son crochet. Corner.



29e - Quel combat à nouveau, côté droit dans le camp marseillais. L'OM obtient la touche.



28e - Inarrêtable, Luiz Gustavo revient prendre le ballon dans les pieds de Mbappé. Toujours 1-0 pour l'OM.



27e - Areola capte facilement le coup franc tiré par Thauvin.



26e - Luiz Gustavo se joue de Rabiot d'un sombrero avant d'obtenir la faute.



25e - L'ouverture de Cavani est trop longue pour Meunier.



24e - Payet accélère plein axe et tente une frappe du droit, c'est contré.



22e - C'est seulement la 2e fois de la saison que le PSG est mené. La 1re fois, c'était contre Toulouse, qui s'était finalement incliné 6-2.



21e - Anguissa rappelé à l'ordre pour une faute sur Verratti. Suite au coup franc, Sakai concède un corner évitable en se précipitant.



20e - Neymar lancé en profondeur par Verratti, mais le Brésilien est repris par rami, qui peut transmettre à Mandanda.



18e - Ça joue à 100 à l'heure depuis le coup d'envoi, énorme intensité des deux côtés dans un début de match équilibré.



17e - Verratti ouvre pour Kurzawa qui remet en une touche devant le but. Cavani manque sa reprise.



16e - BUT POUR L'OM ! 1-0. QUELLE FRAPPE DE LUIZ GUSTAVO. Seul aux 30 m, le milieu brésilien décoche du gauche et trompe Areoila d'un tir flottant extérieur.



15e - Neymar s'est arrêté. Un problème au dos ? Pendant ce temps, servi par Rabiot, Cavani ne peut placer sa frappe à l'entrée de la surface marseillaise.



13e - Festival de Neymar au milieu du terrain pour se créer un boulevard. Le Brésilien transmet à Mbappé, qui rate sa louche en une-deux. Rabiot récupère le ballon, le glisse à Cavani dont la frappe est captée par Mandanda.



12e - Payet récupère un ballon aux abords de la surface parisienne mais son centre en rterait est coupé par Motta.



10e - Excellente défense de Rami devant Neymar puis de Sakai devant Mbappé, qui s'est positionné à gauche depuis quelques secondes. 0-0.



9e - Centre de Sakai repoussé par Silva. Celui de Payet ne trouve personne.



8e - Paris commence à mettre son jeu en place. Mitroglou revient défendre pour chiper le ballon à Rabiot.



6e - Première situation chaude devant la cage de Mandanda, l'OM s'en sort à deux reprises avant que Kurzawa ne frappe au dessus.



5e - Rabiot accélère dans l'axe dans le camp marseillais et obtient un coup franc après une feinte de corps sur Rolando.



5e - Payet rappelé à l'ordre oralement pour une faute sur Verratti.



4e - Grosse bataille pour récupérer le ballon entre Verratti et Meunier d'une part, Ocampos et Mitroglou d'autre part. Le PSG obtient une sortie de but.



3e - Le jeu se poursuit dans le camp parisien, avec des Marseillais évoluant très haut. Thiago Motta envoie une passe directement en touche.



2e - Mitroglou obtient un premier corner devant Meunier. Payet le tire au premier poteau, Ocampos place sa tête mais c'est sans danger.



1re minute - L'OM tente de mettre la pression d'entrée sur les Parisiens.



21h02 - C'est parti, les Marseillais ont donné le coup d'envoi.



21h01 - Chaude ambiance à quelques secondes du coup d'envoi.

21h00 - L'arbitre Ruddy Bouquet va diriger son 4e match entre les deux équipes, le 3e au Vélodrome.



20h58 - Neymar arrive quelques secondes après tous les autres acteurs de la rencontre.



20h57 - Les joueurs sont prêts à entrer sur la pelouse d'un Vélodrome bouillant.



20h55 - De violents affrontements entre des supporters marseillais et les forces de l'ordre ont fait trois blessés légers parmi les forces de l'ordre aux abords du stade Vélodrome, et donné lieu à dix interpellations.



20h52 - Le Vélodrome est quasiment plein à quelques minutes du coup d'envoi.



20h43 - Suivez également cette rencontre sur RTL avec les commentaires de Philippe Sanfourche et Hugo Amelin.

20h33 - Au classement, le PSG, leader, compte trois points d'avance sur Monaco, cinq sur Nantes, six sur Lyon et huit sur Marseille, 5e.



20h27 - Voici quelques éléments pour positiver côté marseillais.



20h20 - Il y a quasiment un an jour pour jour, le 23 octobre 2016, l'OM était venu tenir tête au PSG au Parc des Princes pour la 1re de Rudi Garcia sur le banc phocéen (0-0).



20h16 - Le 26 février dernier, Paris était venu s'imposer au Véldrome 5-1 grâce à des buts de Marquinhos (6e), Cavani (16e), Lucas (49e), Draxler (61e) et Matuidi (72e). Fanni avait sauvé l'honneur pour l'OM à la 70e.



20h10 - Sur les 91 premiers "Clasicos" disputés toutes compétitions confondues, le PSG en a remporté 38, l'OM 32. 21 se sont soldés par un résultat nul.



20h03 - Les équipes de départ sont connues :





Marseille : Mandanda - Sakaï, Rami, Rolando, Amavi - Anguissa, Luiz Gustavo - Thauvin, Payet, Ocampos - Mitroglou



PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce 92e "Clasico" de l'histoire entre l'Om et le PSG.