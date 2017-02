Olympique de Marseille : Diarra continue de faire des siennes

publié le 12/02/2017 à 15:50

Le feuilleton entre Lassana Diarra et l'Olympique de Marseille connaît un nouvel épisode depuis samedi. Rudi Garcia, l'entraîneur olympien, n'a pas convoqué son milieu de terrain pour le déplacement au Stade de la Beaujoire de Nantes. Diarra aurait avoué à ses dirigeants "ne pas se sentir prêt" à jouer pour Marseille.



Selon le quotidien L'Équipe, le Français ne veut plus jouer pour son club. "On savait que Diarra donnerait tout pour l'OM à partir du 1er février", avait pourtant assuré Garcia après la réception de Guinguamp (2-0, le 8 février). Une rencontre pendant laquelle le joueur s'était fait siffler par le public du stade Vélodrome. Les fans du club lui reprochent son indécision et des envies de départs (notamment vers le Paris Saint-Germain) qu'il clame depuis l'été dernier.

Il dénonce "un mensonge"

Lassana Diarra a posté sur ses différents réseaux sociaux une photo sans grand intérêt mais avec comme légende : "Toujours rester serein". Selon La Provence, il est entré en contact avec le club chinois de Shandong Luneng Taushan, coaché par l'Allemand Felix Magath. Un tel transfert permettrait à l'ancien Madrilène de régler son amende de dix millions d'euros qu'il doit au Lokomotiv Moscou. Et d'en finir avec ce quiproquo.

Toujours rester serein... pic.twitter.com/lanoomLRng — Lass Diarra (@Lass_Officiel) 11 février 2017

Dans la soirée de samedi, il a répondu à la rumeur sur son compte Twitter : "Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours". Cette saison il a joué 729 minutes de jeu en 11 matches seulement, sans jamais être décisif. L'OM n'a d'ailleurs profité de son talent que lorsque de la première partie de saison 2015-2016. Depuis janvier 2017, il était mis à l'écart du groupe par son entraîneur.

Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit les amis ! ¿ — Lass Diarra (@Lass_Officiel) 11 février 2017