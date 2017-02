publié le 11/02/2017 à 20:15

Depuis le début de l'année 2017, les supporters des clubs de championnat de France de Ligue 1 ont plusieurs fois fait preuve de force, voire même d'autorité sur les dirigeants et les joueurs supportés. En témoigne la non-venue d'Anthony Mounier au club de Saint-Étienne. Le gaucher de 29 ans est reparti avant même d'avoir joué sous le maillot car les fans du club lui reprochaient sa formation lyonnaise, malgré la volonté des dirigeants stéphanois de le faire signer.



"C'est parfaitement insupportable" a lancé Pascal Praud. "Nous vivons dans la période des réseaux sociaux et cela joue énormément. Imaginez Lacazette qui part manger avec un Vert au restaurant, la photo se retrouverait directement sur Twitter et cela envenimerait les choses", a tancé Dave Appadoo. Les invités de l'émission étaient unanimes sur le fait que le football a perdu en humour, en dérision, et en chambrage.