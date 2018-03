Nice-PSG : pourquoi le match est avancé à 13h, dimanche 18 mars

publié le 17/03/2018 à 10:35

Paris éliminé prématurément de la Ligue des champions mais Paris au cœur des nouveautés lors de cette saison 2017-2018. Le mercredi 29 novembre dernier, un match de Ligue 1 était exceptionnellement diffusé gratuitement, en clair : PSG-Troyes (2-0). Près de quatre mois plus tard, le club de la capitale va disputer un match à l'horaire inhabituel de 13h un dimanche, ce 18 mars, lors de la 30e journée de L1.



La raison ? Le "développement de la Ligue 1 Conforama à l'international, qui constitue une des priorités du plan stratégique de la LFP", la Ligue de football professionnel, explique son directeur général exécutif Didier Quillot sur son site internet. Plus précisément, la Ligue espère augmenter ses droits TV en Asie.



Au coup d'envoi à l'heure du déjeuner en France à l'Allianz Rivieira de Nice, il sera 20h à Pékin (Chine), 21 heures à Tokyo, 19 heures à Djakarta (Indonésie) et 17h30 à New Delhi (Inde). Plusieurs millions de foyers asiatiques sont visés. La rencontre sera diffusée en direct sur les plateformes chinoises OTT PPTV et Tencent, mais aussi sur Shangaï TV et Guangzhou TV, et en léger différé sur Guangdong TV.