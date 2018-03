publié le 14/03/2018 à 14:57

Même les plus fervents supporters du Paris Saint-Germain ne sont pas tous au courant : Paris a un match à jouer ce mercredi 14 mars, à l'horaire inhabituel de 17 heures. Leader de la Ligue 1 Conforama avec 14 points d'avance sur son premier poursuivant, Monaco, à neuf matches de la fin de la saison, le club de la capitale reçoit le SCO d'Angers, 14e.



Ce match de la 31e journée de championnat était initialement prévue le dimanche 1er avril. Mais les Parisiens joueront la veille la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco à Bordeaux. Il fallait donc le décaler. En général, les rencontres des deux finalistes sont repoussées. Celle de Monaco à Rennes l'a d'ailleurs été au mercredi 4 avril.

Pourquoi celle de Paris, elle, a été replacée bien avant la finale et non après ? Car au moment de la décision, le 22 février, le PSG aurait potentiellement pu disputer un quart de finale aller de Ligue des champions le mardi 3 ou le mercredi 4 avril et un retour une semaine plus tard. Le Real en a décidé autrement...

Ne pas faire d'ombre à Barça-Chelsea

Lorsque la LFP, le PSG et Angers ont entamé les discussions, la date du mercredi 14 mars est ressortie comme l'une des seules disponibles dans le calendrier parisien. L'horaire de 17 heures a ensuite été arrêté pour ne pas faire d'ombre à la soirée de Ligue des champions. Si ce sera le cas pour le 8e de finale retour Barça-Chelsea (20h45), ce ne le sera qu'en partie pour Besiktas-Bayern, qui débute à 18h.



Pour cette rencontre qui peut offrir à son équipe 17 points d'avance provisoirement sur le 23e, et donc tuer définitivement tout suspense pour le titre, Unai Emery devrait procéder à quelques changements par rapport au match contre Metz (5-0). L'Allemand Kevin Trapp est notamment pressenti dans les buts, lui qui sera titulaire contre Monaco en finale de la Coupe de la Ligue.



Au milieu, Lassana Diarra est suspendu. Devant, Kylian Mbappé pourrait être ménagé, ce qui profiterait au jeune Christopher Nkunku, auteur d'un doublé contre Metz. Au match aller, Paris avait étrillé Angers 5-0 en déplacement, un samedi après-midi de novembre où Neymar était déjà absent.