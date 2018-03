publié le 14/03/2018 à 16:15

Pendant que les 8es de finale de la Ligue des champions se terminent, avec notamment un Barça-Chelsea en soirée, le PSG doit se contenter d'un match de championnat à un horaire particulier, mercredi 14 mars. Quatre jours après Metz (20e), c'est Angers (14e) qui se présente au Parc des Princes.



Paris, large leader en Ligue 1 (14 points d'avance sur Monaco à 10 matches de la fin de la saison), n'a plus que les deux Coupes nationales à se mettre sous la dent d'ici à la mi-mai, en plus de ce championnat déjà plié. Le seul moyen d'effacer le douloureux souvenir du Real reste d'empiler les buts, et de laisser passer le temps.

À l'aller, début novembre, sans Neymar déjà, Paris s'était offert une promenade de santé dans le Maine-et-Loire (5-0, avec notamment des doublés de Kylian Mbappé et Edinson Cavani). Le PSG a gagné ses 15 matches à domicile cette saison. Angers reste sur un nul et deux succès en L1.

Les équipes de départ :

PSG : Trapp - Dani Alves, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Draxler - Di Maria, Cavani, Mbappé



Angers : Butelle - Manceau, Pavlovic, Thomas, Bamba - Ketkeophomphone, Coulibaly, Santamaria, Mangani (cap.), Tait - Kanga