publié le 18/10/2017 à 15:17

Quel est le rapport entre les joueurs du Paris Saint-Germain et les Rolling Stones ? À première vue, aucun. Et pourtant, les Parisiens se sont rendus mardi 17 octobre en Belgique, où ils doivent affronter Anderlecht en phase de groupe de la Ligue des champions mercredi 18 octobre, à bord de l'avion privé des Rolling Stones.



Le groupe britannique, actuellement en tournée en Europe, se produit à l'U Arena de Nanterre les 19, 22 et 25 octobre et a donc prêté son avion privé aux footballeurs dans le cadre d'un partenariat entre les deux parties, selon une information révélée par SFR Sports et que le club a confirmé à 20minutes.fr.



Si certains se demandent comment toute l'équipe et le staff ont pu rentrer dans l'appareil, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un jet mais bien d'un Boeing 737, d'une envergure de 35 mètres, tout confort avec près de 90 sièges en cuir.