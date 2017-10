Nasser Al-Khelaïfi, un homme puissant qui aime la discrétion

publié le 25/10/2017 à 19:52

Nasser Al-Khelaïfi est le patron de beIN Sports et par ailleurs le président du Paris Saint-Germain. Il est coupçonné de corruption dans l'affaire de l'attribution des droits TV des Coupes du monde de football 2026 et 2030. Pour cela, il était entendu par la justice suisse mercredi 25 octobre.



Le dirigeant qatari est un homme puissant qui aime la discrétion. Il a fait passer le message à ses proches. Quand un journaliste tente d'interroger son ami Rafael Nadal, la réponse fuse : "Vous avez l'autorisation de Nasser ? Je veux vérifier d'abord". Derrière un sourire poli, Nasser Al-Khelaïfi protège sa vie privée. Tout juste sait-on que l'homme est marié, père de quatre enfants, que sa famille vit à Doha. Lui jongle, entre deux avions. Bourreau de travail, frénétique du SMS, sanguin parfois avec ses collaborateurs, l'homme d'affaires est fils d'un pêcheur de perles et "issu d'une famille normale", selon ses mots.

Avant le ballon rond, la petite balle jaune

Surtout, c'est un féru de sport. Et pas seulement de football. Car avant de devenir président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a été tennisman professionnel. Numéro un qatari, il dispute la Coupe Davis de 1992 à 2002. Il est cependant, en réalité, 995e au classement ATP. Pas de quoi rester dans les annales du tennis mondial.

Mais c'est sur les courts qu'ils rencontre le futur Émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, de six ans son cadet. "Un frère", explique-t-il. Selon la légende, c'est ensemble, lors de leurs stages de tennis dans le sud de la France, qu'ils tombent amoureux du PSG. Si amoureux qu'ils décideront de s'offrir le club en 2011.

Proche de Sarkozy

Entre temps, Nasser Al-Khelaïfi est déjà devenu un homme d'affaires puissant. Diplômé d'économie, il rejoint la chaîne Al-Jazeera en 2003. Il développe la branche sport, qui deviendra l'empire beIN Sports qu'il dirige depuis 2006. Aujourd'hui, il cumule la direction du groupe média avec celle du PSG.



Il est aussi ministre hors-cadre du Qatar, un homme d'influence qui a fait des loges VIP du Parc des Princes un lieu où se retrouvent les puissants. Parmi eux, Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République l'a invité chez lui pour fêter ses 60 ans. Nasser Al-Khelaïfi, sorte d'ambassadeur bis du Qatar en France qui, avec la fondation PSG, accueillait cet été Emmanuel Macron dans un centre de vacances. L'art de faire de la diplomatie, même avec un supporter de l'OM.