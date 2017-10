OM-PSG : combien de matches de suspension pour Neymar ?

publié le 23/10/2017 à 13:46

Bombardé de projectiles venus des tribunes à chaque fois qu'il s'est présenté pour tirer un corner, victime de nombreuses fautes de la part des Marseillais, Neymar le reconnaît lui-même : il a fini par perdre son sang-froid sur la pelouse du Vélodrome (2-2). Averti une première fois à la 85e minute pour une semelle sur Morgan Sanson, le Brésilien a reçu un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion deux minutes plus tard pour avoir bousculé Lucas Ocampos, qui venait de l'accrocher par derrière.



Ce carton rouge, son premier depuis qu'il est arrivé à Paris après deux jaunes lors des 6e et 9e journées, Neymar le trouve "exagéré et injuste. J’ai reçu beaucoup de coups durant le match, j’ai plusieurs marques sur le corps, a-t-il déclaré à Esporte Interativo. J’ai pris un coup par derrière et j’ai été blessé. C’est pour ça que je me suis retourné vers lui pour lui demander pourquoi il avait fait ça, par derrière en plus. Il a exagéré et l’arbitre a fait tout ce qu’il espérait, c’est-à-dire m’expulser".

Pas de rouge direct ni de blessure provoquée

En vertu du règlement de la Ligue de football professionnel française, le joueur le plus cher de l'histoire, buteur pour son premier "Clasico", sera "automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle nationale suivant". Il manquera donc la réception de Nice, vendredi 27 octobre (20h45), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. La veille, la commission de discipline de la LFP étudiera son cas de plus près et décidera d'ajouter ou non d'autres matches de suspension, ferme ou avec sursis.

La sanction finale dépendra en partie de ce que l'arbitre Ruddy Buquet a inscrit dans son rapport d'après-match. À première vue, la clémence pourrait l'emporter et la suspension rester à un match. D'une part, le Brésilien n'a pas reçu de rouge direct pour son geste d'humeur, ni blessé un joueur. D'autre part, la Ligue pourrait être sensible aux mots de l'ancien Barcelonais - "ils (des supporters de l'OM, ndlr) ont tout lancé, des baguettes, des jus d’orange, du coca, tout. Ça n’est pas du football. Je ne sais pas si la Ligue voit ça comme du football. C'est comme si au restaurant on lançait des fourchettes et des couteaux sur les cuisiniers. Ce n'est pas normal".

Une fenêtre pour Di Maria, Draxler ou Pastore

Si Neymar devait être suspendu pour une deuxième rencontre - au delà, cela semble improbable - ce serait lors du déplacement à Angers le samedi 4 novembre (17h, 12e journée de L1). Sa suspension contre Nice va en tout cas profiter à l'un des joueurs du banc en manque de temps de jeu ces derniers temps, les Argentins Angel Di Maria et Javier Pastore, l'Allemand Julian Draxler. Le Brésilien Lucas, lui, peut juste espérer un retour dans le groupe après en avoir été écarté par Unai Emery pour raisons uniquement sportives à Marseille.