Des traces de la tribu pré-colombienne des Chimus ont été découvertes sur le site archéologique de Chan Chan, près de Trujillo au nord du Pérou, le 13 juin dernier. Ces murs représentent la base d'un palace de plusieurs milliers d'années. Crédits : HO / Peruvian Ministry of Culture / AFP | Date :

Le Machu Picchu s'élève à 2,430 mètres. Lieu touristique incontournable, c'est l'endroit le plus visité du Pérou. Il représente le point de rencontre entre le bassin amazonien et les Andes péruviennes. Un sanctuaire historique se trouve à son sommet. Crédits : GOH CHAI HIN / AFP | Date :

Les géoglyphes de Nazca sont un véritable mystère. Ces lignes, gravées il y a au moins 1.000 ans, se situent à 400 kilomètres au sud de la capitale, Lima. Crédits : MARTIN BERNETTI / AFP | Date :

Le mont Huascaran est le pic le plus élevé du Pérou. Il culmine à 6.768 mètres et se situe dans la région d'Ancash. Crédits : HO / INAIGEM / AFP | Date :

La forteresse Kuélap a été construite par les Chachapoyas, un peuple ayant vécu dans la région d'Amazonas au Xème siècle. Crédits : Ernesto BENAVIDES / AFP | Date :

Santa Catalina est le couvent le plus grand au monde. Figurant parmi les édifices religieux les plus importants du Pérou, il se situe à Arequipa, dans le sud du pays. Crédits : CRIS BOURONCLE / AFP | Date :

La chute Gocta est une cascade se situant dans la région d'Amazonas. Sa hauteur totale est de 771 mètres. Crédits : Ernesto BENAVIDES / AFP | Date :

L'Alpamayo est un pic de la Cordillère blanche, dans les Andes péruviennes. Constamment enneigé, il culmine à 5,947 mètres d'altitude. Crédits : RENZO UCCELLI / AFP | Date :

La mine de Yanacoucha est couverte d'or et à ciel ouvert. C'est l'une des plus importantes en Amérique du Sud. Elle est détenue à plus de 53% par une entreprise américaine. Crédits : AFP | Date :

Le canyon de Colca est l'un des plus vertigineux au monde, avec un dénivelé de 3.200 mètres. Il s'étend sur 100 kilomètres et ressemble fortement à une vallée. Crédits : JOLY LEWIS/SIPA | Date :

Le site Inca de Moray est un ancien centre agronomique. Situé au nord-ouest de Cuzco, c'était probablement un endroit où étaient expérimentés différents types de culture. Crédits : SIPANY/SIPA | Date :