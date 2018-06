publié le 21/06/2018 à 09:50

Après la victoire poussive des Bleus face à l'Australie, l'Équipe de France parviendra-t-elle à s'imposer au cours de son deuxième match de Coupe du Monde ce jeudi 21 juin face au Pérou ? L'ancien joueur international français, également consultant pour RTL, Bixente Lizarazu, estime que "pour l'instant, on n'a pas trouvé les bonnes connexions", mais il n'est pas inquiet.



"On a vécu le même problème à l'Euro en 2016, le début de l'Euro a été poussif, on est un tout petit peu sur le même standard", analyse l'ex-footballeur. Pour ce match, Didier Deschamps a opéré deux changements importants dans le onze de départ avec Olivier Giroud et Blaise Matuidi. Une association "un petit peu plus classique" estime Bixente Lizarazu, mais qui pourrait faire la différence face aux Péruviens, une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, souligne-t-il.

"J'attends que l'Équipe de France s'impose et qu'elle arrive à créer ses automatismes, cette force collective", poursuit l'ancien arrière gauche, qui juge que "les grandes équipes en général, se préparent pour être au top à partir des phases finales".

La rencontre, prévue à 17 heures, est à suivre à partir de 16h45 à l'antenne de RTL.