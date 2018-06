publié le 21/06/2018 à 07:04

Où serez-vous à 17 heures cet après-midi ? À la maison ou au travail, beaucoup de Français vont suivre le match des Bleus. Deuxième prestation de l'Équipe de France dans ce Mondial après leur victoire poussive face à l'Australie. Cette fois, c'est contre le Pérou. Sur place à Iekateringbourg, les supporters péruviens sont bien plus présents que nous : 20.000 pour seulement 2.000 supporters des Bleus ! Il faut dire que c'est la première sélection pour l'équipe péruvienne depuis 36 ans.



De fait, les Bleus ont beaucoup à prouver aujourd'hui. Il leur faut montrer autre chose que lors du premier match. Selon notre baromètre Odoxa pour RTL Groupama et BeIN Sports, 55% des Français parlent d'une "contre-performance" et la popularité des Bleus a chuté de 9 points, à 58% d'opinions favorables.

Didier Deschamps a entendu les critiques mais hier, il a tenu à les nuancer. Coup d'envoi de ce match à 17 heures. À suivre dès 16h45 dans Le Club RTL Mondial 2018. Avant cela, il y aura Danemark- Australie à 14 heures. Et ce soir Argentine-Croatie à 20 heures. Une victoire pourrait qualifier l'équipe de France dès ce soir pour les 8èmes de finale.

