publié le 21/06/2018 à 07:16

Après des débuts laborieux face à l'Australie (2-1) le week-end dernier, l'équipe de France veut marquer les esprits contre le Pérou ce jeudi 21 juin (17 heures, heure de Paris) à Ekaterinbourg, et peut décrocher son billet pour les huitièmes de finale de ce Mondial 2018.



Pascal Praud a épluché notre baromètre Odoxa pour RTL, Groupama et beIn Sports plein d'enseignements. "On prend parfois le supporteur pour un imbécile pour qui seule la victoire compte. Et bien non !", avertit le journaliste. "La France a battu l'Australie, mais 55% des Français ont trouvé que la performance des Bleus était mauvaise, et ce niveau de jeu les a inquiétés", poursuit-il.

"Avez-vous une bonne opinion de l'équipe de France ? Oui à 58%, mais c'est neuf points de moins après le match contre l'Australie", constate-t-il. "41% des Français pensent que les Bleus gagneront la Coupe du Monde - je n'en fais pas partie. On regrette parfois le pessimisme ou la morosité ambiante ? Et bien pas en football manifestement !", note le journaliste.

"Enfin à 17 heures contre le Pérou, 67% des personnes interrogées pronostiquent une victoire - c'est normal -, le plus souvent, une fois encore, sur un score de 2-1", conclut Pascal Praud.