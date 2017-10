Monaco l'emporte face à Caen et se relance

publié le 21/10/2017 à 19:03

Monaco a logiquement disposé de Caen 2-0 samedi lors de la dixième journée de Ligue 1, et conforte sa deuxième place, à trois longueurs du PSG qui se rend à Marseille dimanche soir pour le "clasico".



Les Monégasques n'avait plus gagné depuis le 22 septembre et une large victoire à Lille (4-0). Les champions de France restaient sur deux défaites en C1, un nul et une défaite en Ligue 1. Contre Caen, l'ASM était privée de plusieurs joueurs comme Djibril Sidibé, au repos, ou Rachid Ghezzal, blessé. L'occasion pour certains de se relancer ou de se faire remarquer.

Subtilement lancé par Thomas Lemar, Keita Balde a ouvert le score (21e). Il s'agit du premier but de la saison de l'ancien de la Lazio de Rome. avant que Radamel Falcao n'alourdisse la marque sur penalty (59e). Un penalty consécutif à une faute sur Rony Lopes, qui semblait pourtant en dehors de la surface de réparation.



Les Monégasques retrouvent un peu le sourire après les défaites contre Lyon en championnat (3-2) et contre le Besiktas en Ligue des champions (2-1).