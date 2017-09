Metz-PSG : pourquoi le trio Neymar-Cavani-Mbappé ne devrait pas débuter

publié le 08/09/2017 à 12:33

Neymar, Edinson Cavani, Dani Alves, Thiago Silva, Kevin Trapp, Layvin Kurzawa. Voici six des sept éléments parisiens qui pourraient prendre place sur le banc au coup d'envoi de Metz-PSG, vendredi 8 septembre pour le début de la 6e journée de Ligue 1. Coincé entre la fin de la trêve internationale et les débuts du club de la capitale en Ligue des champions quatre jours plus tard sur la pelouse du Celtic Glasgow, ce rendez-vous va très probablement pousser Unai Emery à aligner une équipe A prime.



Le public du stade Saint-Symphorien peut tout de même se réjouir, et les joueurs du FC Metz s'inquiéter : le 11 de départ parisien aura tout de même fière allure. Présenté à la presse en milieu de semaine, Kylian Mbappé devrait effectuer ses grands débuts en Moselle, dans la peau d'un titulaire, à son poste de prédilection, la pointe de l'attaque. Sera-t-il entouré de Julian Draxler à gauche et Lucas à droite ? C'est la tendance.

Les Sud-Américains sont rentrés tard de sélection

S'ils figurent bien dans le groupe retenu par Unai Emery, au contraire d'Angel Di Maria et Javier Pastore, blessés, Neymar et Edinson Cavani devraient être laissés au repos dans un premier temps. Le Brésilien n'est rentré d'Amérique du Sud que 48 heures avant le déplacement à Metz, l'Uruguayen encore 24 heures plus tard. La première du trident tant attendu Neymar-Cavani-Mbappé sera vraisemblablement repoussée à mardi 12 septembre au plus tôt.

Au milieu, Giovanni Lo Celso et Christopher Nkunku sont en balance pour accompagner Thiago Motta et Adrien Rabiot, Marco Verratti étant suspendu. Derrière, Yuri Berchiche pourrait obtenir sa première titularisation à la place de Layvin Kurzawa. Lui aussi touché en sélection (cuisse), le capitaine Thiago Silva sera suppléé par Presnel Kimpembe en charnière avec Marquinhos.

Metz-PSG : les équipes probables

Metz : Kawashima - Balliu, Bisevac (cap.), Phillips, Assou-Ekotto - Cafu, Poblete - Jouffre, Cohade, Dossevi (ou Fernandez) - Roux



PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche (ou Kurzawa) - Lo Celso (ou Nkunku), Thiago Motta (cap.), Rabiot - Lucas, Mbappé, Draxler