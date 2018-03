publié le 28/08/2017 à 17:39

1 but toutes les 113 minutes. C'est la moyenne record du nouveau trio d'attaque Neymar-Mbappé-Cavani du PSG, calculé par L'Équipe. Un rythme incroyable établi à partir des statistiques individuelles des trois joueurs l'an dernier. Neymar fait trembler les filets toutes les 203 minutes, Mbappé marque chaque 97 minutes et Cavani toutes les 86 minutes.



Le quotidien sportif a également calculé la moyenne des attaquants du FC Barcelone. Luis Suarez, Lionel Messi et Ousmana Dembété marquent 1 but toutes les 115 minutes. C'est Messi qui affiche le meilleur ratio du trio avec 1 but chaque 76 minutes, contre 115 minutes pour Luis Suarez et 351 minutes pour Ousmana Dembété.

L'attaque du Real Madrid Benzema-Bale-Ronaldo arrive bon troisième avec 1 but toutes les 138 minutes. Cristiana Ronaldo marque en moyenne 1 but toutes les 101 minutes, Karim Benzema score chaque 179 minutes et Gareth Bate seulement toutes les 215 minutes.